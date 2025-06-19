مؤتمر ريبيرو: إهدار تريزيجيه ركلة الجزاء أمر تم إغلاقه.. وهذه خطتنا لمواجهة إستيفاو

شدد خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي أن إهدار محمود تريزيجيه ركلة الجزاء أمر تم إغلاقه والتركيز على مواجهة بالميراس.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة بالميراس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الخميس، أي الساعة 12 ظهرا بتوقيت نيوجيرسي.

وقال خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي عبر المؤتمر الصحفي: "لاعبو الأهلي سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز لكن مواجهة بالميراس لن تكون سهلة، بالميراس فريق من أفضل فرق كأس العالم للأندية ومستقر مع مديره الفني ومتمرس في خوض البطولات الكبرى".

وشدد "زيزو خاض أول مباراة رسمية له بعدما انضم للفريق مؤخرا وقدّم مستوى جيد، وإهدار تريزيجيه لركلة الجزاء أمر تم إغلاقه، وأرفض الحديث بشكل فردي عن أي لاعب داخل الفريق، يجب أن يكون التركيز على مواجهة بالميراس فقط".

أما عن مواجهة إستيفاو فكشف ريبيرو "هناك لاعبون لديهم مهارات فردية عالية مثل إستيفاو لاعب بالميراس، والأمر نفسه تواجد عند مواجهة إنتر ميامي ولا بد من التعامل جيدا مع هذه الأمور ومحاولة إبعادهم قدر الإمكان عن مناطق الخطورة".

وتابع "فكرة الاعتماد على الجانب الدفاعي دائما هي إجبار المنافس على تقديم مستوى أقل من المعتاد لمنعه من خلق فرص حقيقية على مرمى الفريق".

واختتم ريبيرو تصريحاته "هدفنا فرض رقابة قوية على مفاتيح اللعب كما حدث مع ليونيل ميسي الذي بذل لاعبو الأهلي جهدا كبيرا عند مواجهته".

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وهي نفس النتيجة التي حسمت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.