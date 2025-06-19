حمدي فتحي: نشكر جمهور الأهلي على الدعم.. وجاهزون لإسعادهم ضد بالميراس

وجه حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، الشكر لجماهير الفريق على الدعم المتواصل قبل لقاء بالميراس.

الأهلي يواجه بالميراس البرازيلي مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية.

وقال حمدي فتحي في تصريحات للمركز الإعلامي قبل اللقاء: "جميع اللاعبين في أعلى درجات التركيز خلال التدريبات، ويعملون بكل جدية على تنفيذ التعليمات الفنية، يبقى فقط توفيق الله".

وأضاف "أغلقنا ملف مباراة إنتر ميامي، وكل تركيزنا الآن منصب على مواجهة بالميراس، لأنه منافس قوي ويضم عناصر مميزة، لكن لاعبي الأهلي يملكون الثقة في تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز".

حمدي أتم "أشكر جمهور الأهلي على دعمه المتواصل للفريق واللاعبين في كل مكان، فهم دائما يصنعون الفارق، ويكونوا أكبر داعم معنوي لنا".

كان الأهلي قد تعادل مع إنتر ميامي في افتتاح البطولة دون أهداف، ليتساوى فرق المجموعة كلها برصيد نقطة واحدة.

وشهدت المباراة مشاركة حمدي فتحي بشكل كامل، والذي عاد للأهلي على سبيل الإعارة قادما من الوكرة القطري للمشاركة في البطولة فقط.