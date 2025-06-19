نقطة تاريخية - بونو يمنح الهلال تعادلا مثيرًا أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية

تعادل الهلال السعودي أمام ريال مدريد بهدف لكل فريق في افتتاحية مباريات المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية، والتي أقيمت على ملعب هارد روك في مدينة ميامي.

تقدم ريال مدريد في الدقيقة 34 عن طريق جونزالو جارسيا، قبل أن ينجح روبن نيفيز في تسجيل التعادل للهلال في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

ونجح ياسين بونو في تصدى لركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 90+2 أمام فالفيردي ليمنح فريقه نقطة التعادل.

وفاز جونزالو جارسيا صاحب هدف ريال مدريد بجائزة رجل المباراة.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال وريال مدريد فريقي باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج الذين يلتقيان الواحدة صباح الخميس في نفس الجولة.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينجح فيها فريق عربي في حصد نقطة أمام فريق أوروبي بكأس العالم للأندية عبر التاريخ.

وسبق أن التقت الفرق العربية أمام بطل أوروبا في كأس العالم للأندية 10 مرات، بواقع 6 مرات لريال مدريد، ومباراتين لبايرن ميونيخ، وواحدة لبرشلونة وتشيلسي.

والتقى الهلال أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية عام 2022، وانتهت بفوز الملكي 5-3.

كما تعد تلك النتيجة الأولى لفريق آسيوي أمام ريال مدريد، حيث سبق وأن فاز الملكي في 14 مباراة أمام أبطال آسيا.

ونجح الهلال في تسجيل أول هدف عربي في كأس العالم للأندية عن طريق روبن نيفيز من ضربة جزاء، بعد مباريات الأهلي والترجي والوداد التي لم ينجح خلالها الفرق الثلاثة في تسجيل أي هدف

وظهر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، وسيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، لأول مرة مع فريقهما بعد أن تولى كل منهما المسؤولية قبل كأس العالم للأندية.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من الهلال، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة أمام مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة الثانية، سدد سافيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا، وعاد روبن نيفيز ليسدد في الدقيقة الرابعة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وجاءت أول فرص ريال مدريد في المباراة بتسديدة بعيدة من أسينسيو في الدقيقة 6 تصدى لها بونو حارس الهلال

وعاد الهلال ليهدد مرمى ريال مدريد في الدقيقة العاشرة، لعب كانسيلو كرة عرضية تابعها سالم الدوسري بتسديدة قوية على الطائر تابعها ماركوس ليوناردو ولكن كرته مرت بجوار القائم بقليل.

ونال فينيسيوس جونيور بطاقة صفراء في الدقيقة 15 بعد ادعاء السقوط أثر كرة مشتركة مع كوليبالي.

وسجل الهلال هدفا في الدقيقة 19 عن طريق لودي بعد تمريرة من سالم الدوسري ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ووسط ضغط الهلال الكبيبر، نجح ريال مدريد في تسجيل هدف من هجمة مرتدة في الدقيقة 34، بعد تمريرة رودريجو لينفرد جونزالو المهاجم الشاب للملكي ليسجل في الشباك.

33' ⚽ GOAL! @realmadrid stuns in a collective play and Gonzalo García is there to get Los Blancos in the lead! 🔥 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/IhadLtTEfy — DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025

وكاد جونزالو أن يسجل مجددا في الدقيقة 38، ولكن تألق ياسين بونو حارس الهلال أمام انفراد مهاجم الملكي.

وفي الدقيقة 40، نال الهلال ضربة جزاء بعد عرقلة أسينسيو لمهاجم الهلال ماركوس ليوناردو، تصدى لها روبن نيفيز ليسجل في الشباك معلنا التعادل.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، كاد سالم الدوسري أن يسجل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد مرور رائع وتبادل تمرير الكرة مع سافيتش ليسدد ولكن تمر بجوار القائم الأيسر بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني، حل أردا جولر بديلا لـ أسينسيو في أول تبديلات ريال مدريد

ومن اللمسة الأولى، منعت العارضة تسديدة أردا جولر من أن تسكن الشباك لترتد الكرة ويرتقي جونزالو ليلعب رأسية تصدى لها بونو ببراعة ليستمر التعادل.

وشهدت الدقيقة 53 خطأ دفاعي قاتل من دين هويسن بعد ضغط من ناصر الدوسري ليسددها ماركوس ليوناردو مباشرة في الشباك من الخارج.

وأجرى سيموني إنزاجي أول تبديلات الهلال في الدقيقة 65 بخروج كانسيلو ومالكو ونزول محمد القحطاني وحمد اليامي، ليرد ألونسو بتبديلين لريال مدريد بخروج ترنت ألكسندر أرنولد ورودريجو ونزول لوكاس فاسكيز وإبراهيما دياز

وأهدر ليوناردو فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72، بعد متابعة لعرضية سالم الدوسري ولكن سددها أعلى العارضة.

شهدت الدقائق الأخيرة تبديلات للهلال بنزول محمد كنو بدلا من سالم الدوسري، ونزول مصعب الجوير، ومتعب الحربي بدلا من ماركوس ليوناردو ولودي.

ولريال مدريد خروج فينيسيوس ونزول فيكتور مونوز بدلا منه، ومودريتش بدلا من بيلينجهام.