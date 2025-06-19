بنهاشم: تسديد 12 كرة على المرمى يؤكد اختراق الوداد دفاعات مانشستر سيتي

الخميس، 19 يونيو 2025 - 00:08

كتب : FilGoal

أمين بنهاشم - المدير الفني لفريق الوداد

يرى أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد أن تسديد 12 كرة على مرمى مانشستر سيتي يؤكد نجاح فريقه في اختراق دفاعاتهم.

وخسر الوداد أمام مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية.

وقال أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد عبر تصريحات صحفية: "لاعبو الوداد ظهروا بشجاعة كبيرة أمام أحد أقوى الأندية العالمية وهذه من إيجابيات المباراة".

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وأوضح "سددنا 12 كرة على المرمى، ما يؤكد أننا اخترقنا دفاعات سيتي، وأشيد باللاعبين الذين تمكنوا من الضغط على مانشستر سيتي وهو ما يؤكد عد رهبتهم".

وتابع "لعبنا المباراة في حرارة مرتفعة جدا الساعة 12 ظهرا وحافظنا على اللياقة البدنية للاعبين".

واختتم تصريحاته "الأهم روح الفريق الذي تكون خلال 3 أسابيع فقط، لذلك لا يمكن لي إلا أن أكون سعيدا".

وتختتم مباريات الجولة الأولى اليوم في الفجر بين يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

ويلتقي الوداد بفريق يوفنتوس في الجولة الثانية من المجموعة.

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