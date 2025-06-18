لاعب الوداد: مثلنا المغرب بشكل جيد أمام مانشستر سيتي رغم الهزيمة
الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 23:38
كتب : FilGoal
يرى فهد موفي لاعب الوداد أن فريقه لعب بشكل جيد ضد مانشستر سيتي رغم الهزيمة.
فهد موفي
النادي : الوداد الرياضي
وخسر الوداد أمام مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية.
وقال موفي في تصريحات عبر موقع فيفا: "لعبنا بشكل جيد ضد فريق بحجم مانشستر سيتي بالرغم من الهزيمة".
وشدد "أعتقد أننا مثلنا المغرب وجماهير الوداد بشكل جيد".
واختتم موفي تصريحاته "الآن علينا أن نبني على هذا الجهد بالسعي لتحقيق نتيجة إيجابية ضد يوفنتوس في المباراة المقبلة".
وتختتم مباريات الجولة الأولى اليوم في الفجر بين يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.
ويلتقي الوداد بفريق يوفنتوس في الجولة الثانية من المجموعة.
نرشح لكم
زيزو يكشف كواليس الخلاف على ركلة الترجيح.. وشعور خاص بمشاركتي في المونديال دوناروما: تجديد عقدي في الطريق الصحيح وأركز فقط على تحقيق كأس العالم للأندية كورتوا: لازلنا نلعب كرة قدم بطريقة لعب أنشيلوتي.. والهلال كان أفضل في الشوط الأول ألونسو والاختبار الأول.. الوقت هو سلاح المدرب الإسباني كوكا: نحترم جميع الفرق ولا نخشى أحدًا.. والفوارق الفنية متقاربة للغاية ياسر إبراهيم يكشف كواليس مشادته مع ميسي.. وطلب من جمهور الأهلي مباشر كأس العالم للأندية - باتشوكا (0)-(0) سالزبورج.. إيقاف المباراة لسوء الأحوال الجوية مؤتمر ريبيرو: إهدار تريزيجيه ركلة الجزاء أمر تم إغلاقه.. وهذه خطتنا لمواجهة إستيفاو