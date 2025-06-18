لاعب الوداد: مثلنا المغرب بشكل جيد أمام مانشستر سيتي رغم الهزيمة

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - الوداد

يرى فهد موفي لاعب الوداد أن فريقه لعب بشكل جيد ضد مانشستر سيتي رغم الهزيمة.

فهد موفي

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

وخسر الوداد أمام مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية.

وقال موفي في تصريحات عبر موقع فيفا: "لعبنا بشكل جيد ضد فريق بحجم مانشستر سيتي بالرغم من الهزيمة".

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وشدد "أعتقد أننا مثلنا المغرب وجماهير الوداد بشكل جيد".

واختتم موفي تصريحاته "الآن علينا أن نبني على هذا الجهد بالسعي لتحقيق نتيجة إيجابية ضد يوفنتوس في المباراة المقبلة".

وتختتم مباريات الجولة الأولى اليوم في الفجر بين يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

ويلتقي الوداد بفريق يوفنتوس في الجولة الثانية من المجموعة.

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