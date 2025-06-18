دوري المحترفين - أحمد عبد المقصود مديرا فنيا لنادي بترول أسيوط

أعلن نادي بترول أسيوط تعيين أحمد عبد المقصود مديرًا فنيا لنادي بترول أسيوط.

وتولى عبد المقصود نادي بترول أسيوط خلفا لـ سعيد صبحي المدير الفني السابق للفريق.

عبد المقصود عمل سابقا مدربا مساعدا في الجهاز الفني للزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون، ومحمد حلمي، ومؤمن سليمان، وجيسوالدو فيريرا.

كما عمل كرجل أول في نادي الزمالك بعد رحيل فيريرا، وقاد الفريق في مباريات دوري أبطال إفريقيا، والدوري.

وعمل عبد المقصود الموسم الماضي مع ناديي منتخب السويس والترسانة.

واحتل بترول أسيوط المركز التاسع برصيد 49 نقطة في الموسم المنتهي لدوري المحترفين.

وتأهل الموسم الماضي أندية وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز.

ويقام دوري المحترفين الموسم المقبل من 18 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز، بعد هبوط سبورتنج ومنتخب السويس إلى دوري القسم الثاني ب، فيما تأهلت فرق مسار والإنتاج الحربي ومالية كفر الزيات، بالإضافة إلى بقاء لافيينا.

وخاض لافيينا صاحب المركز الـ18 في دوري المحترفين الموسم الماضي أمام أسمنت أسيوط لتحديد المقعد الـ18 في دوري الموسم المقبل.