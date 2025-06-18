دوري المحترفين - أحمد عبد المقصود مديرا فنيا لنادي بترول أسيوط

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 23:18

كتب : رضا السنباطي

محمد أبو جبل - الزمالك ضد البنك الأهلي

أعلن نادي بترول أسيوط تعيين أحمد عبد المقصود مديرًا فنيا لنادي بترول أسيوط.

وتولى عبد المقصود نادي بترول أسيوط خلفا لـ سعيد صبحي المدير الفني السابق للفريق.

عبد المقصود عمل سابقا مدربا مساعدا في الجهاز الفني للزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون، ومحمد حلمي، ومؤمن سليمان، وجيسوالدو فيريرا.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - لافيينا ينتصر على أسمنت أسيوط بثنائية في المباراة الفاصلة دوري المحترفين - لافيينا يحسم المواجهة الفاصلة أمام أسمنت أسيوط دوري المحترفين - طنطا يقرر استمرار علاء نوح للموسم المقبل

كما عمل كرجل أول في نادي الزمالك بعد رحيل فيريرا، وقاد الفريق في مباريات دوري أبطال إفريقيا، والدوري.

وعمل عبد المقصود الموسم الماضي مع ناديي منتخب السويس والترسانة.

May be an image of ‎2 people, people playing American football and ‎text that says

واحتل بترول أسيوط المركز التاسع برصيد 49 نقطة في الموسم المنتهي لدوري المحترفين.

وتأهل الموسم الماضي أندية وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز.

ويقام دوري المحترفين الموسم المقبل من 18 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز، بعد هبوط سبورتنج ومنتخب السويس إلى دوري القسم الثاني ب، فيما تأهلت فرق مسار والإنتاج الحربي ومالية كفر الزيات، بالإضافة إلى بقاء لافيينا.

وخاض لافيينا صاحب المركز الـ18 في دوري المحترفين الموسم الماضي أمام أسمنت أسيوط لتحديد المقعد الـ18 في دوري الموسم المقبل.

دوري المحترفين بترول أسيوط أحمد عبد المقصود
نرشح لكم
بعد مساهمته في التأهل للممتاز.. المقاولون يضم دعبسة هداف كهرباء الإسماعيلية لافيينا يعلن رحيل عمر جمال عن تدريب الفريق عطية مديرًا فنيا للإنتاج الحربي.. ونجم بتروجت السابق مدربا عاما بالتنسيق مع الأندية الشعبية.. المنصورة يطالب بتفعيل رابطة لأندية القسم الثاني دوري المحترفين - لافيينا يحسم المواجهة الفاصلة أمام أسمنت أسيوط اتحاد الكرة يعلن تعليمات القيد لموسم 2025-2026 دوري المحترفين - لافيينا ينتصر على أسمنت أسيوط بثنائية في المباراة الفاصلة "دون الدخول في تفاصيل".. الكناني يعلن رحيله عن كهرباء الإسماعيلية بعد التأهل للممتاز
أخر الأخبار
زيزو يكشف كواليس الخلاف على ركلة الترجيح.. وشعور خاص بمشاركتي في المونديال 8 دقيقة | كأس العالم للأندية
دوناروما: تجديد عقدي في الطريق الصحيح وأركز فقط على تحقيق كأس العالم للأندية 22 دقيقة | كأس العالم للأندية
كورتوا: لازلنا نلعب كرة قدم بطريقة لعب أنشيلوتي.. والهلال كان أفضل في الشوط الأول 40 دقيقة | سعودي في الجول
كالتشيو ميركاتو: باريس سان جيرمان يحلم بالتعاقد مع كوندي من برشلونة 49 دقيقة | ميركاتو
ألونسو والاختبار الأول.. الوقت هو سلاح المدرب الإسباني ساعة | كأس العالم للأندية
الزمالك: سنبرم صفقات فنية وليست جماهيرية.. وتعيين المدير الرياضي خلال أيام ساعة | الدوري المصري
كوكا: نحترم جميع الفرق ولا نخشى أحدًا.. والفوارق الفنية متقاربة للغاية ساعة | كأس العالم للأندية
ياسر إبراهيم يكشف كواليس مشادته مع ميسي.. وطلب من جمهور الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507503/دوري-المحترفين-أحمد-عبد-المقصود-مديرا-فنيا-لنادي-بترول-أسيوط