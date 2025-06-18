جوارديولا: علينا أن نعدل الكثير من الأشياء وسنكون أفضل في اللقاء المقبل

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على أهمية عودة رودري إلى تشكيل الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك رودري بديلا في فوز سيتي على الوداد المغربي بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية.

وقال المدير الفني لـ مانشستر سيتي عبر القناة الخامسة الإنجليزية: "اللقاء الأول في المجموعات يكون دائما صعبا، تعلمنا منذ ذلك وسنكون في اللقاء المقبل أفضل".

وأضاف "طرد ريكو لويس؟ لمس الكرة ولم يكن لديه أي نية لإيذاء الخصم، هذا ما حدث".

وأكمل "عودة رودري مهمة وعلينا أن نعدل الكثير من الأشياء لكن خطوة تلو الأخرى، الموسم طويل للغاية لكن من المهم أن نكون هنا".

وأتم عن الصفقات الجديدة: "تيجاني رينديرز لعب بشكل جيد للغاية، وريان شرقي ظهر في لحظات جيدة".

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وشارك الدولي الإسباني كبديل في الدقيقة 60 بدلا من فيل فودين.

وسجل ثنائية سيتي كل من فيل فودين وجيريمي دوكو.

ووصل بيب جوارديولا للانتصار التاسع من 9 مباريات خاضها في مونديال الأندية بنسبة نجاح 100%.