آس: صراع إنجليزي للحصول على خدمات إيكيتيكي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

هوجو إيكيتيكي

تتنافس الفرق الإنجليزية للحصول على خدمات الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

هوجو إيكتيكي

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وأفادت آس الإسبانية، أن كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي يتسابقان للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع فرانكفورت صيف 2029.

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حاول تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع المهاجم قبل انطلاق كأس العالم للأندية، لكن تردد الفريق اللندني فتح الباب أمام ليفربول ومانشستر يونايتد للدخول بالصفقة.

وتعاقد تشيلسي مع المهاجم الإنجليزي ليام ديلاب، لكن ترى إدارة تشيلسي أن هذا الأمر وحده غير كافي وأنهم يعملوا على تعزيز الفريق بمهاجم مميز للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

ويطلب النادي الألماني 100 مليون يورو من أجل التنازل عن اللاعب، وإذا تم هذا الأمر فستكون الصفقة الأغلى في تاريخ فرانكفورت.

انضم إيكيتيكي لفرانكفورت صيف 2024 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

شارك اللاعب مع فرانكفورت في 48 مباراة، تمكن من تسجيل 22 هدف، وصناعة 12 آخرين.

فرانكفورت إيكتيكي
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