9 من 9 لـ بيب.. مانشستر سيتي يتفوق على الوداد بثنائية

انتصر مانشستر سيتي الإنجليزي على الوداد المغربي بثنائية دون رد في افتتاح مباريات المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية 2025.

وسجل ثنائية سيتي كل من فيل فودين وجيريمي دوكو.

ووصل بيب جوارديولا للانتصار التاسع من 9 مباريات خاضها في مونديال الأندية بنسبة نجاح 100%.

وتختتم مباريات الجولة الأولى اليوم في الفجر بين يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

وسيلتقي سيتي في الجولة المقبلة مع العين الإماراتي في لقاء مصري يجمع بين عمر مرموش ورامي ربيعة.

التشكيل

قاد عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي بينما جلس إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وبدأ تيجاني رينديرز وريان شرقي في التشكيل الأساسي في ظهورهم الأول مع سيتي.

بينما بدأ نور الدين أمرابط في التشكيل الأساسي للوداد.

وصف المباراة

لم يحتج سيتي سوى 3 دقائق وسجل الهدف الأول، عرضية ارتدت من يد الحارس أودعها فيل فودين بسهولة في الشباك.

هدف أول للدولي الإنجليزي منذ 25 يناير الماضي بقميص سيتي في جميع المسابقات.

41' ⚽ GOAL! Doku is free in the box to slot that corner kick in for @ManCity. The Blues are 2-0 up! Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIWAC pic.twitter.com/1oUyzS6dN0 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025

وكاد مرموش أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة 9.

وسدد كاسيوس مايلولا أول كرة على مرمى إيدرسون من قبل منتصف الملعب في الدقيقة 15 لكن الحارس البرازيلي كان في الموعد وتصدى بسهولة.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء بعدها لنفس اللاعب بعد تدخل قوي على عمر مرموش.

وفي الدقيقة 21 أهدر زمرواي فرصة التعادل للوداد بعد عرضية من مايلولا داخل منطقة الجزاء لم يسيطر عليها.

ومر لورش بطريقة مهارية رائعة في الدقيقة 31 من فيتور ريس ومرر لمايلولا الذي سدد في منتصف المرمى وتصدى لها إيدرسون.

وفي الدقيقة 38 تألق المهدي بن عبيد في التصدي لتسديدة فودين من داخل الـ 6 ياردات.

وسجل جيريمي دوكو في الدقيقة 42 الهدف الثاني بعد ركنية نفذها فيل فودين معززا تقدم سيتي بعدما هرب من الرقابة الدفاعية.

وفي الدقيقة 45 حاول لورش تهديد مرمى إيدرسون بتسديدة مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بثنائية لسيتي.

وفي الشوط الثاني أهدر دوكو فرصة إضافة الهدف الثالث بعد تمريرة خاطئة من الحارس انفرد على إثرها لكن عبيد تألق ومنعها وحاول تسديدة البلجيكي لركنية في الدقيقة 50.

مع مرور ساعة على انطلاق اللقاء شارك أوسكار بوب وإرلينج هالاند ورودري بدلا من دوكو وشرقي وفودين.

وفي الدقيقة 68 خرج مرموش وعوضه إلكاي جوندوجان.

هدأ اللقاء بفعل حرارة الجو وحاول لاعبو سيتي على استحياء إضافة الهدف الثالث فيما لم يشكل لاعبو الوداد خطورة مثل الشوط الأول.

وفي الدقيقة 88 تدخل ريكو لويس بقوة على صامويل أوبينج لاعب الوداد ما توجب إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الإنجليزي الشاب.

بطاقة حمراء هي الثانية في البطولة بعد كليمون لونجليه مدافع أتليتكو مدريد ضد باريس سان جيرمان.

وأهدر هالاند فرصة تعزيز التقدم بالهدف الثالث من انفراد تصدى له الحارس لتنتهي المباراة بثنائية سيتي ضد الوداد.