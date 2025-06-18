مؤتمر رينارد: منتخب أمريكا مرشح لحصد اللقب.. والأخضر محظوظ بالفوز أمام هاييتي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 21:10

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد - السعودية

اعترف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، بصعوبة مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في بطولة كأس كأس الكونكاف الذهبية.

ويلعب منتخب السعودية مباراته المقبلة أمام أمريكا في الرابعة والربع من فجر الجمعة.

وأوضح رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أمريكا: "لدينا تصور مختلف للمباراة، هجوم المنتخب الأمريكي منظم، شاهدنا ذلك في مباراته الأولى".

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وأضاف "نسعد بمواجهة مباراة قوية للغاية أمام الفريق المرشح لصدارة المجموعة، وأحد أبرز المنتخبات المرشحة لحصد لقب كأس الكونكاف الذهبية، لكننا نحب هذا النوع من المباريات، فهذه هي كرة القدم، إنها منافسة حقيقية لذا علينا فقط أن نكون مستعدين لهذه المباراة المهمة".

وأكمل "المباراة ستكون مثيرة بكل تأكيد تكتيكيا، ونتمني أن نكون في الموعد".

واستهل منتخب السعودية مشواره في الكأس الذهبية (بطولة أمم كونكاكاف) بالفوز على هاييتي بهدف نظيف سجله صالح الشهري في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، فيما اكتسح المنتخب الأمريكي منافسه ترينداد وتوباجو بخماسية نظيفة.

وعن المباراة السابقة، رد معلقا "الأداء في مباراة هاييتي لم يكن جيدًا، ومباراة أمريكا ستكون التشكيلة الأساسية مختلفة والأداء بكل تأكيد مختلف عن المباراة الماضية".

وأتم "الأخضر كان محظوظاً بالحصول على الثلاث نقاط في المباراة الماضية أمام هاييتي، نعلم أننا سنواجه المرشح الأبرز لصدارة المجموعة، الملعب سيكون جميل وبحضور جماهيري كبير أعرف أنها مباراة مثيرة للغاية بكل تأكيد وضد منتخب قوي"

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهاييتي، وترينداد توباجو.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

ويشارك منتخب السعودية لأول مرة في بطولة أمريكا الشمالية بدعوة كثاني منتخب عربي بعد قطر.

ويغيب لاعبو الهلال السعودي عن البطولة بسبب التواجد في كأس العالم للأندية.

كأس الكونكاف الذهبية السعودية هيرفي رينارد
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