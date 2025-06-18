كرة سلة - الكرداني يعلن القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 20:47

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - كرة سلة

أعلن محمد الكرداني، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة للرجال، القائمة المبدئية للاعبين المقرر مشاركتهم في المعسكر الأول، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها في أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل.

وضمت القائمة كلًا من: يوسف رفعت، آدم موسى، يوسف شيخو، أحمد عادل، عمر عزب، إيهاب أمين، محمد طه "ميدو"، يوسف شحاتة، أحمد ياسر ريحان، مهاب ياسر، يوسف شوشة، عمرو الجندي، عمرو زهران، إبراهيم زهران، عمر الشيخ، باتريك جاردنر، محمد يونس، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، سيف سمير، عمر طارق، مصطفى كيجو، أحمد خلف "بيبو"، عاصم مرعي، عصام تامر، وعبدالله ناصر.

وينطلق معسكر منتخب مصر لكرة السلة، يوم 20 يونيو الجاري، في الإسكندرية على أن يتخلله عدد من المواجهات الودية، لإعداد المنتخب الوطني لبطولة الأفروباسكت 2025.

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ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.

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