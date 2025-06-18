تشكيل كأس العالم للأندية - غياب مبابي وترنت أساسي مع ريال مدريد.. وليوناردو يقود هجوم الهلال

يلتقي الهلال السعودي أمام ريال مدريد في تمام العاشرة مساءً على ملعب هارد روك في مدينة ميامي، بافتتاحية مباريات المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية.

ويغيب كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد عن مباراة فريقه الافتتاحية بسبب الإصابة، فيما يعوض مكانه اللاعب الشاب جونالو جارسيا.

واختار تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - دين هويسن - راؤول أسينسيو - فران جارسيا

الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجيو - جونزالو جارسيا - فينسيوس جونيور

وعلى مقاعد البدلاء: لونين - فران جونزاليس - لوكا مودريتش - أردا جولر - داني سيبايوس - لوكاس فاسكيز - إبراهيم دياز - جاكوبو رامون - تشيما أندريس - يوسف لخديم - فورتيا - دييجو أجوادو - فيكتور مونوز - ماريو مارتن

أما سيموني إنزاجي فقرر الدفع بـ ماركوس ليوناردو بدلا من الصربي ميتروفيتش الذي يغيب عن المباراة للإصابة.

ويبدأ الهلال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كانسيلو - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - رينان لودي

الوسط: روبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ناصر الدوسري

الهجوم: مالكو - سالم الدوسري - ماركوس ليوناردو

وعلى مقاعد البدلاء: خليفة الدوسري - خالد الغنام - ياسر القحطاني - مصعب الجوير - متعب الحربي - محمد كنو - ناصر الهدهود - علي لاجامي - حمد اليامي- عبد الله الحمدان - حمد اليامي - أحمد أبو راسين

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال وريال مدريد فريقي باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج الذين يلتقيان الواحدة صباح الخميس في نفس الجولة.