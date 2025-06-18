آلان لـ في الجول: أعيش حلم الطفولة.. ونبحث عن الوصول لأبعد نقطة بكأس العالم للأندية

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 20:34

كتب : عبد الرحمن شريف

آلان - بوتافوجو

أعرب اللاعب البرازيلي آلان، مدافع فريق بوتافوجو البرازيلي عن سعادته الكبيرة للمشاركة في كأس العالم للأندية مع فريق طفولته.

آلان

النادي : بوتافوجو

بوتافوجو

وتمكن فريق بوتافوجو من تحقيق الإنتصار على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وقال آلان لاعب بوتافوجو البرازيلي لـ FilGoal.com: "خضت فترة مميزة في أوروبا، والآن أعود إلى بيتي من جديد، الفارق الكبير بين المرحلتين هو أن كرة القدم لا تعترف حاليا بمباريات سهلة أو في المتناول وجميع المنافسين مميزين في كرة القدم".

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وتابع "أندية أمريكا الجنوبية الآن باتت تستثمر كثيرًا وتعيد لاعبين مميزين إلى الساحة في البرازيل ومختلف الملاعب بالقارة، وتمتلك هذه الأندية الآن كل مقومات النجاح الكبيرة لتفاجئ الجميع وتقدم بطولة قوية، ونحن هنا في بوتافوجو نأمل أن نكون من مفاجآت البطولة".

وكشف آلان "أعيش الآن حلم الطفولة، فقد نشأت وتربيت في هذا النادي، وأعود لكي أشارك معه لأول مرة في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، لقد حققت أحد أحلامي".

واختتم آلان تصريحاته "أنا سعيد وأتمني أن نقدم بطولة مميزة، ونذهب لأبعد نقطة ممكنة في البطولة القارية، بالتأكيد نحن لا نشارك كضيوف ولكن أتينا إليها كأبطال لكأس كوبا ليبرتادوريس وهذا يعطينا مكانة مهمة لنظهر بأفضل شكل".

وخاض آلان فترة احتراف في نابولي خلال الفترة من 2015 وحتى 2020.

كما سبق له اللعب لأندية غرناطة الإسباني وأودينيزي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي.

ولعب تجربة عربية رفقة الوحدة الإماراتي لمدة موسمين من 2022 وحتى 2024.

ويقع بوتافوجو في المجموعة الثانية التي تضم كل من باريس سان جيرمان، وأتليتكو مدريد، وسياتل ساوندرز.

ويواجه بوتافوجو فريق باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية ألان بوتافوجو
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