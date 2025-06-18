النصر السعودي لجماهيره: الأمور تبدو غير مستقرة.. ولكن نطمئنكم

بعث خالد المالك نائب رئيس نادي النصر السعودي برسالة إلى جماهير العالمي، في أعقاب فسخ عقد الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان.

وكتب المالك عبر حسابه على إكس "حديثي موجه إلى جماهير النصر الغالية، أنتم اليوم بين أخبار وشائعات يغلب عليها الطابع السلبي، ومعظمها غير صحيحة، بالإضافة إلى أمور إدارية قد تبدو غير مستقرة أو غير واضحة."

وأكمل المالك "أطمئنكم في الكيان حالياً وحوله رجال مخلصون يحبون النصر ويعملون من أجل إسعادكم، نعم هناك عقبات وصعوبات، ولكن يُبذل جهد كبير لتجاوزها والعمل على حلول فعّالة بإذن الله".

وأتم "الأمل موجود والعمل مستمر والهدف هو إسعادكم، والتوفيق بيد الله عز وجل".

وأعلن نادي النصر فسخ عقد الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، في أعقاب ما نشره عبر منصة إكس واعتبره النادي معلومات غير صحيحة ومحاولة للتأثير على الرأي العام.

وأوضح النصر في بيان فسخ عقد الرئيس التنفيذي "قام الرئيس التنفيذي (خلال فترة التحقيق) بمخالفة التزاماته التعاقدية من خلال نشر تغريدة من حسابه الشخصي والإضرار بسمعة الشركة عبر منصات التواصل."

وأضاف بيان النادي السعودي "يؤكد المجلس بأن الرئيس التنفيذي لم يقدم منذ توليه المنصب في يناير 2025 أي خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة تجسد متطلبات المرحلة أو تطلعاتها، ولم يظهر ما يكفي من التفاعل مع عدد من الملفات ذات الأولوية، رغم تمكينه الكامل إداريا واعتماد كافة مقترحاته دون استثناء."

ماذا قال الجمعان؟

كشف ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي السابق لنادي النصر عن أن لم يوقع على عقود أي من اللاعبين، معربا عن استيائه من الوضع الحالي للنادي.

وجاء ما كتبه الجمعان كالتالي:

كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري حسبما طلبت ولا زلت أطالب به، لكن ما نراه على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود.

حاولت جاهدا من أجل العالمي أن ألتزم الصمت طمعا في عدم تأجيج الجماهير ومحاولة مني لمعالجة الامور داخليا بهدوء وحكمة لمصلحة الفريق.

تحملت كل الهجوم والغضب من الجماهير والتي شعرت بأنني خيبت ظنها، وفضلت الصمت حينها ولم أدافع عن نفسي من أجل مصلحة الكيان.

لقد تأكد لي بشكل قاطع أن ما حدث لم يكن إلا محاولة لكسب الوقت وتمريره دون أي عمل حقيقي، رغم طموحاتنا الكبيرة التي لا حدود لها والتي تواكب طموحات الجماهير.

أخيرا، بخصوص عقود اللاعبين، إلى الآن أؤكد أنني كرئيس تنفيذي لم أوقع على أي من هذه العقود.

أما عن وضع النادي فالصورة الحالية لا تمثل تطلعاتنا كإدارة ولا ترضي طموحات الجمهور.

ما كتبته نابع من محبة وغيرة على هذا الكيان العظيم ومن باب الصراحة حتى لا تظن الجماهير أنني مشارك أو موافق أو مؤيد لما يحدث.

كل ما أريده حاليا هو تنفيذ الوعود والاتزام بها لكي نتمكن من العمل بأسرع وقت.