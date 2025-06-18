ليفربول إيكو: إيزاك هدف أساسي للريدز ولكن

يحاول ليفربول الإنجليزي، تعزيز صفوفه بالهجوم وذلك بالتعاقد مع السويدي أليكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل.

وينتهي عقد المهاجم السويدي صيف 2028 مع نيوكاسل.

وأفادت ليفربول إيكو، أن الريدز يريد تعزيز هجوم فريقه، لكن هذا الأمر يرتبط ببعض الشروط أهمها رحيل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

ويبحث ليفربول، عن مخرج لنونيز بسبب رغبة المدرب في التخلص من المهاجم وتعزيز صفوف الفريق بعناصر أكثر جودة، حتى يتمكن الفريق من المنافسة على جميع البطولات.

ووفقا للتقارير الإيطالية فإن نابولي يحاول إقناع ليفربول بضم نونيز بمقابل أقل من 50 مليون يورو.

نابولي ليس الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع نونيز، إذ يزاحمه ميلان للظفر بالصفقة حسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق.

وسبق أن قال إيزاك في تصريحات لجريدة فوتبول سكانالين السويدية: "ليس لدي الكثير لأقوله، لقد علّقتُ على وضعي مع نيوكاسل عدة مرات".

وأضاف "كشفت من قبل كم أحبّ المدينة والنادي، وكم أشعر بالراحة هناك. لا أفكّر في المستقبل".

وتابع المهاجم السويدي "أريد فقط أن أقدّم أداءً جيدًا مع نيوكاسل".

في المقابل تسعى إدارة نيوكاسل في الحفاظ على مهاجم الفريق، وذلك بسبب مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا، حيث تعمل الإدارة في هذه الأيام على تجديد عقد إيزاك.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة، وتمكن من تسجيل 27 هدف، وصناعة 6 أهداف.