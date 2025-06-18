"على وشك إتمام صفقة جديدة".. لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 19:16

كتب : عبد الرحمن شريف

جوان لابورتا - برشلونة

أعرب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عن مفاجأة سارة لجمهور برشلونة بالأيام القليلة المقبلة، وذلك في إجتماع مجلس الشيوخ.

وأنهي برشلونة الموسم بتحقيق الثلاثية المحلية، بعدما توج الفريق بكل من الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

وقال لابورتا: "لا نريد لأي إدارة قادمة أن تعاني بما عانينا به، والآن الوضع تحسن كثيرًا عما كان عليه ونعدكم بالأفضل فيما هو قادم".

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وواصل "إيراداتنا من الرعاية سوف تتجاوز الـ260 مليون يورو، وهو رقم كبير وتاريخي، ويسرني أن أعلن عن عودة الفريق لقاعدة 1 إلى 1".

وكشف لابورتا "نحن على وشك إتمام صفقة واعدة، ونعمل على صفقة أخري".

واختتم حديثه "نطمح إلى التواجد في ملعب يليق بالقرن الحادي والعشرين، هذا ليس مجرد تجديد، بل ملعب جديد بالكامل".

وأعلن برشلونة اليوم، عن التعاقد مع جوان جارسيا الحارس الإسباني، قادمًا من إسبانيول بعدما قام الفريق بكسر عقد اللاعب.

ويمتد عقد جارسيا لستة مواسم مقبلة مع برشلونة.

برشلونة خوان لابورتا
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