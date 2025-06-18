كأس العالم للأندية - قائد أوراوا الياباني يوضح سبب عدم مصافحة لاعبي ريفر بليت

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 19:14

كتب : FilGoal

ماريوس هوبراتن - فرانكو ماستانتونو

تقدم النرويجي ماريوس هوبراتن قائد أوراوا ريد الياباني باعتذاره للاعبي ريفر بليت الأرجنتيني.

وخسر بطل اليابان أمام الفريق الأرجنتيني بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ولم يصافح النرويجي لاعبي ريفر بليت قبل بداية اللقاء حيث مر من أمامهم وهو ما أثار استغراب لاعبي الفريق الأرجنتيني.

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وكتب النرويجي عبر حسابه على "إنستجرام": "لأنه نظاما جديدا، نسيت مصافحة اللاعبين. كنت مرتبكا ومنعزلا، ولم أفهم ما يجب فعله. لذلك غادرتُ دون مصافحة".

وأضاف "ربما بدا الأمر وكأنني لا أهتم بكم أو باللاعبين. لم تكن هذه نيتي أبدا. اعتذرتُ للاعبين في غرفة الملابس بعد المباراة، وأعتذر لكم جميعا هنا الآن. مبروك الفوز! أتمنى لكم كل التوفيق في مبارياتكم القادمة".

وسجل هوبراتن هدفا ألغي بداعي التسلل كما تسبب في خطأ جاء منه الهدف الثاني لفريق ريفر بليت عن طريق سيباستيان داريوسي.

وانفرد ريفر بليت بصدارة ترتيب المجموعة بعد الفوز على أوراوا بعد تعادل مونتيري مع إنتر بنتيجة 1-1.

ويلعب ريفر بليت أمام مونتيري المكسيكي، فيما يلتقي أوراوا مع إنتر في الجولة الثانية.

ماريوس هوبراتن أوراوا ريد الياباني ريفر بليت
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