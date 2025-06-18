الرياضية: النصر يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيسر.. وعودة تيليس بين الخيارات

بدأت إدارة نادي النصر السعودي التحرك من أجل ضم ظهير أيسر أجنبي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

أليكس تيليس النادي : بوتافوجو النصر

وكشفت صحيفة الرياضية أن عودة البرازيلي أليكس تيليس لاعب بوتافوجو بين الخيارات المطروحة أمام الإدارة.

ويلعب تيليس رفقة بوتافوجو البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية بالوقت الحالي.

وغادر تيليس صفوف النصر قبل انطلاق الموسم المنقضي وعاد إلى البرازيل.

ويدرس النصر عدة أسماء مرشحة لتدعيم مركز الظهير الأيسر، ومن المنتظر حسم الملف خلال الأيام المقبلة.

وكان تيليس قد انضم إلى النصر في صيف 2023 قادما من مانشستر يونايتد.

وخاض تيليس مع النصر 38 مباراة في جميع المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

وكان فيرناندو هييرو المدير الرياضي لنادي النصر صاحب قرار رحيل تيليس عقب التعاقد مع سالم النجدي الظهير الأيسر القادم من الفتح.