عبد الواحد السيد يطلب الحصول على إبراء الذمة المالية من الزمالك

توجه عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق في الزمالك، إلى مقر النادي اليوم الأربعاء.

وكشف عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن تقدمه بطلب رسمي لمجلس إدارة النادي للحصول على إبراء الذمة المالية.

وأوضح عبد الواحد: "تواصلت في الساعات الماضية مع مجلس إدارة النادي لطلب الحصول على إبراء للذمة المالية، قبل أن أتوجه اليوم لمقر النادي للتقدم بالطلب بصورة رسمية لمجلس الإدارة".

وأضاف عبد الواحد "حصلت على وعد من إدارة النادي بمنحي إبراء الذمة المالية مطلع الأسبوع المقبل."

وشدد عبد الواحد السيد "لا توجد أي أزمات أو خلافات مع مسؤولي نادي الزمالك على الإطلاق."

ورحل عبد الواحد السيد عن منصب مدير الكرة مطلع مايو الماضي

وأعلن الزمالك تعيين وائل القباني بدلا منه في منصب مدير الكرة، بعدما أعلن الزمالك رحيل جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق.

وجاءت تلك التعديلات عقب خروج الزمالك من بطولتي الكونفدرالية الإفريقية وكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر مع نهاية الموسم بعد الفوز على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.