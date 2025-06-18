محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة باتشوكا وسالزبورج

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم المصري محمود عاشور للتواجد ضمن حكام تقنية الفيديو في مباراة باتشوكا المكسيكي أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.

ويلتقي الفريقان في تمام الواحدة فجر الخميس (السادسة مساء الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة) ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية.

ويدير المباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال حكما للساحة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب باتشوكا، وسالزبورج، فريقي ريال مدريد الإسباني، والهلال السعودي.

وتواجد محمود عاشور حكم فيديو رئيسي في مباراة بايرن ميونيخ الألماني أمام أوكلاند النيوزيلندي لحساب المجموعة الثالثة.

ويعتبر عاشور الحكم المصري الوحيد الذي يتواجد في البطولة.

جدول مباريات المجموعة

ريال مدريد × الهلال.. الأربعاء 18 يونيو – ملعب هارد روك – ميامي

باتشوكا × ريد بول سالزبورج.. الخميس 19 يونيو – ملعب تي كيو إل

ريال مدريد × باتشوكا.. الأحد 22 يونيو - ملعب بنك أوف أمريكا

ريد بول سالزبورج × الهلال.. الإثنين 23 يونيو – ملعب أودي فيلد

الهلال × باتشوكا.. الجمعة 27 يونيو – ملعب جيوديس بارك

ريد بول سالزبورج × ريال مدريد.. الجمعة 27 يونيو – ملعب لينكولن فينانشال