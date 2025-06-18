تشكيل كأس العالم للأندية - مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي.. وأمرابط أساسي مع الوداد

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي ضد الوداد ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية.

ويقود عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي بينما يجلس إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

بينما يبدأ نور الدين أمرابط في التشكيل الأساسي للوداد.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: نيكو أورييلي - ناثان أكي - فيتور ريس - ريكو لويس.

الوسط: تيجاني رينديرز - فيل فودين - ريان شرقي - سافينيو - جيريمي دوكو.

الهجوم: عمر مرموش

بينما جاء تشكيل الوداد كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

الدفاع: محمد مفيد - عبد المنعم بوطويل - فهد موفي - بارت مايرز - جويريلمي فيريرا.

الوسط: المهدي موباريك - أسامة الزمراوي.

الهجوم: لورش - نور الدين أمرابط - كاسيوس مايلولا.

وتضم المجموعة السابعة بجانب مانشستر سيتي ويوفنتوس كل من الوداد والعين.

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