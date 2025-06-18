خبر في الجول - ظهير شباب سيراليون على أعتاب زد
الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 17:44
كتب : عمرو نبيل
اقترب زد من التوقيع مع أمارا كيتا لاعب منتخب سيراليون للشباب حسبما علم FilGoal.com.
ويشغل أمارا مركز الظهير الأيسر وتواجد مع منتخب سيراليون للشباب في أمم إفريقيا التي استضافتها مصر مؤخرا.
وشارك أمارا في جميع مباريات منتخب بلاده خلال البطولة بشكل أساسي ودون أن يفوت أي دقيقة.
وودع منتخب سيراليون أمام المغرب في ربع النهائي.
وسيكون أمارا أولى صفقات زد الصيفية استعدادا للموسم الجديد.
وسيتولى محمد شوقي تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل حسبما أعلن سيف زاهر الرئيس التنفيذي للنادي.
كما عيّن النادي البرتغالي روي بورجوس مديرا رياضيا لفريق كرة القدم.
واحتل زد صدارة المجموعة الثانية في الدوري المصري للموسم الماضي.
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