حارس بالميراس: مواجهة الأهلي بنفس صعوبة بورتو.. والأفضلية لا تحسم النتائج

يرى ويفرتون حارس مرمى بالميراس أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة بنفس صعوبة مباراة بورتو.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية السابعة مساء غدا الخميس.

وقال ويفرتون حارس مرمى بالميراس في تصريحات للصحفيين:"مباراة الأهلي ليست ضد فريق أوروبي، لكنها بدون شك ستكون بنفس صعوبة مواجهة بورتو، الأهلي فريق يلعب بروح جماعية لفترة طويلة ومعتاد على البطولات الكبرى".

وشدد ويفرتون "نعلم مدى صعوبة المباراة وعلينا المنافسة بدقة لنحقق النجاح".

وتابع "الأفضلية لا تحسم نتائج المباريات، ففي مباراة الافتتاح بورتو كان المرشح الأوفر حظا لكنه لم يفز والآن يبدو أننا المرشح الأبرز أمام الأهلي، لكن تلك الأفضلية لا تحسم النتيجة".

واختتم ويفرتون تصريحاته "عندما نكون في قمة استعداداتنا يكون بالميراس قادرا على منافسة أي فريق آخر، المباريات الافتتاحية دائما ما تكون صعبة والتوتر يكون مرتفعا، وافتقدنا أمام بورتو التفاصيل التي تؤدي للهدف".

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وهي نفس النتيجة التي حسمت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

وتأكد غياب أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق عن مواجهة بالميراس بسبب الإصابة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.