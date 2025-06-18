أحمد حمدي يخضع للتحقيق في الزمالك

خضع أحمد حمدي لاعب الزمالك للتحقيق اليوم الأربعاء أمام الشؤون القانونية بالنادي، بسبب ما بدر منه مؤخرًا تجاهع النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وعاد حمدي مؤخرًا من ألمانيا برفقة محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي، للاطمئنان على حالته بعد التعافي من الإصابة في الرباط الصليبي للركبة.

وكشف الزمالك عن عرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، لاتخاذ القرار المناسب تجاه اللاعب.

وانتقد حمدي ناديه عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" بعدما شعر بالغضب تجاه مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب خلافات حول تحمل قيمة السفر.

وكان أحمد حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ ما يقرب من عام خلال نهائي الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

وخاض أحمد حمدي مباراة وحيدة هذا الموسم ولمدة 11 دقيقة فقط.

إذ شارك حمدي كبديل أمام بيراميدز في الجولة السادسة من المرحلة الختامية بمسابقة الدوري. ولم يشارك حمدي في كأس مصر.

ويرتبط حمدي -27 عاما- بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2027.