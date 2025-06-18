تقرير: موسيس سيمون يقترب من الانضمام إلى باريس إف سي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 16:42

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

توصل نادي باريس إف سي الصاعد حديثا إلى الدوري الفرنسي الممتاز إلى اتفاق مع نانت بشأن ضم النيجيري موسيس سيمون.

وأفاد موقع فوت ميركاتو أن باريس إف سي اقترب من ضم البالغ من العمر 29 عامًا مقابل حوالي 7 ملايين يورو.

وكان الجناح الأيسر هدفًا رئيسيًا لباريس إف سي هذا الصيف، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق الذي سيشارك في الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 46 عامًا.

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قبل أيام، ذكرت صحيفة ويست فرانس أن باريس إف سي قدم عرضًا بقيمة 5 ملايين يورو لضم الدولي النيجيري.

ولم يرق هذا العرض إلى مستوى توقعات نانت، وفقا للتقرير.

لكن باريس عاد بعرض جديد، ويبدو أنه أقنع نادي نانت بالتخلي عن لاعبه.

خلال فترة لعبه مع نانت، ساعد سيمون النادي على تجنب الهبوط، وبلغ نهائي كأس فرنسا مرتين متتاليتين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

وتوج بلقب كأس فرنسا.

يذكر أن ملعب الفريق الصاعد حديثا للدوري الفرنسي على بعد أمتار قليلة من ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان.

موسيس سيمون نانت باريس
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