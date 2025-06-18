يد - محمد سند يستمر في الدوري الفرنسي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

محمد سند مع مصر أمام السويد

أعلن فريق إيستر الفرنسي لكرة اليد يوم الأربعاء ضم الدولي المصري محمد سند.

قبل أسابيع، أعلن محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد رحيله عن صفوف نادي نيم الفرنسي.

وأوضح فريق إيستر عبر موقعه: "لقد وقع أسطورة الدوري الفرنسي محمد سند على عقد يربطه بالفريق لمدة موسم".

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وقال سند "عندما تلقيت اتصالًا من المدرب باستيان سيسموندو، شعرت فورًا باهتمامه ورغبته في ضمي إلى فريقه".

وأضاف "بعد مناقشة جيدة حول المشروع ودوري فيه، تشجعتُ على الانضمام إلى إيستر وبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي في الموسم المقبل".

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واحتل إيستر المركز الـ14 في جدول الدوري الفرنسي بالموسم المنصرم، فيما احتل نيم المركز السادس.

سند سجل 1510 أهداف مع نيم، كأفضل هداف في تاريخ النادي.

كما أنه اختير كأفضل جناح أيمن بالدوري الفرنسي في 2020 و2022.

وقضى محمد سند 8 سنوات في صفوف نيم الفرنسي منذ بداية مشوار احترافه.

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وتم تكريم سند في فبراير الماضي بعد تحقيقه رقما مميزا بالوصول لـ 1100 هدف خلال مسيرته مع الفريق الفرنسي.

وحتل نيم المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد خوض 25 مباراة وقبل 5 مباريات على النهاية.

ويفصل نيم نقطة واحدة عن المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي.

ويعتبر سند أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر لكرة اليد وكان ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة العالم 2025.

وحقق منتخب مصر لرجال كرة اليد المركز الخامس في بطولة العالم 2025 والتي أقيمت بدول كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويعتبر ذلك ثاني أفضل مركز في تاريخ منتخب مصر بالبطولة بعد الحصول على رابع بطولة العالم 2001.

محمد سند نيم إيستر
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