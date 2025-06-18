من أجل المستقبل.. برشلونة يعلن ضم جوان جارسيا

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 15:19

كتب : FilGoal

خوان جارسيا

أعلن نادي برشلونة يوم الأربعاء ضم جوان جارسيا حارس إسبانيول.

في البداية وجه الحارس رسالة وداعية لجماهير ناديه قبل انتقاله إلى برشلونة.

إذ قال جوان جارسيا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أعلم أن هذا القرار لن يتفهمه الجميع بشكل سهل، وأنا لا أطلب منكم ذلك، لكن أريد أن أشكركم جميعا".

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بعدها بدقائق، أعلن إسبانيول عبر موقعه أن جوان جارسيا دفع الشرط الجزائي في عقده وأصبح لاعبا حرا.

ثم كشف برشلونة عن تعاقده مع اللاعب لمدة 6 سنوات.

ودفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 25 مليون يورو لضم جوان جارسيا حارس إسبانيول.

قبل أيام، أوضح تقرير جريدة سبورت أن برشلونة سيعلن الانتقال بشكل رسمي عندما تؤكد رابطة الدوري الإسباني استلام الأموال وتصديق الصفقة.

وشدد التقرير إلى أن جارسيا سيمثل ثورة حقيقة في نظام حراسة مرمى البلاوجرانا وسيكون الحارس الأساسي للمشروع.

وسيكون البولندي فوتشينك تشيزني هو البديل له مع اقتراب مارك أندريه تير شتيجن من الرحيل حيث يسعى إلى إنهاء عقده في الصيف الحالي.

وخاض جارسيا 38 مباراة بقميص إسبانيول الموسم المنقضي استقبل 51 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات.

إجمالا خاض 67 مباراة مع إسبانيول استقبل 72 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 21 مباراة.

وساهم جارسيا في بقاء إسبانيول ضمن الكبار في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وهو أكثر حارس تصدى للكرات في المسابقة برصيد 145 تصدي.

وسبق أن قاد إسبانيول للتأهل للدوري الإسباني وفاز بذهبية أولمبياد باريس 2024.

خوان جارسيا برشلونة إسبانيول
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