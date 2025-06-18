أوتاميندي يوضح سبب احتفاله المثير أمام بوكا جونيورز

أوضح الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا سبب احتفاله المثير للجدل بهدفه أمام بوكا جونيورز خلال كأس العالم للأندية.

وتعادل بنفيكا أمام بوكا جونيورز بهدفين لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية.

ونشر أوتاميندي صورته لحظة احتفاله الصاخب بتسجيل هدف تعادل بنفيكا المتأخر ضد بوكا جونيورز على حسابه الشخصي على إنستجرام.

بعد المباراة سُأل لماذا احتفل بقوة ضد فريق من بلاده فأجاب "الجميع يعلم أنني مشجع لـ ريفر بليت".

وأضاف "احتفلت بالهدف مثلما أحتفل كل مرة ضد كل غريم، كان هذا دوري أنا للاحتفال".

يذكر إن أوتاميندي من ناشئي فيليز سارسفيلد ولم يلعب لـ ريفر بليت أبدا.

ويلعب أوتاميندي في صفوف بنفيكا منذ 2020.