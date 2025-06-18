رومانو: الأصغر في تاريخ الدوري الإيطالي.. كارلوس كويستا مدربا لـ بارما

استقر نادي بارما الإيطالي على تعيين الإسباني كارلوس كويستا مديرا فنيا للفريق في الموسم المقبل.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي لدى سكاي سبورتس أن المفاوضات بين بارما والمدرب كويستا وصلت للمرحلة النهائية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه مدربا لبارما بشكل رسمي خلال أيام قليلة.

وذلك بعدما يترك منصبه الحالي كمدرب مساعد لـ ميكيل أرتيتا في أرسنال الإنجليزي.

وسيكون كويستا أصغر مدير فني في الدوري الإيطالي الموسم المقبل وكذلك عبر تاريخ المسابقة.

حيث يبلغ المدرب الإسباني من العمر 29 عاما.

وسبق وعمل كويستا كمدرب مساعد في فريق الناشئين بنادي أتليتكو مدريد الإسباني، وأيضا يوفنتوس الإيطالي. قبل أن ينتقل إلى أرسنال في عام 2020 مع أرتيتا.

وكان كريستان كيفو رحل عن تدريب بارما ليتولى تدريب إنتر، وذلك بعد رحيل مدربه سيموني إنزاجي إلى الهلال السعودي.