بيلد: أرسنال يوافق على شروط سيسكو.. والقيمة المتوقعة لإتمام الصفقة

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 14:11

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو

أتم نادي أرسنال اتفاقه مع السلوفيني بنيامين سيسكو مهاجم لايبزيج لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويمتد تعاقد سيسكو مع لايبزج حتى صيف 2029.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن أرسنال وافق على الشروط الشخصية لبنيامين سيسكو.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن أرسنال يحاول الاتفاق مع لايبزيج لإتمام الصفقة بمقابل يتراح بين 80-100 مليون يورو.

سيسكو كان أحد أهداف ليفربول لتدعيم هجوم الريدز، لكن أرسنال يبدو أنه في طريقه لحسم الصفقة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة هذا الموسم وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ويلعب سيسكو في لايبزج منذ 2023 قادما من سالزبورج النمساوي.

أرسنال بنجامين سيسكو
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