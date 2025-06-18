خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه مع محمد حمدي زكي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 13:56

كتب : عمرو نبيل

محمد حمدي زكي - غزل المحلة

أتم نادي حرس الحدود اتفاقه مع محمد حمدي زكي مهاجم غزل المحلة لضمه بداية من الموسم المقبل.

وانتهى تعاقد محمد حمدي زكي مع حرس الحدود بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد حمدي زكي وقع لنادي حرس الحدود لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

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المهاجم صاحب الـ33 عاما لعب 22 مباراة مع غزل المحلة وسجل هدف وحيد.

وبدأ حمدي زكي مسيرته مع الاتحاد السكندري وانتقل بعدها لأندية الأهلي وإنبي وسموحة.

كما لعب لطلائع الجيش وأسوان وغزل المحلة.

محمد حمدي زكي غزل المحلة حرس الحدود
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