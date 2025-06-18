خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه مع محمد حمدي زكي

خبر في الجول - مهاب ياسر يدخل حسابات حرس الحدود

خبر في الجول - أبو جبل يقترب من الانضمام لـ مودرن سبورت

خبر في الجول - الزمالك يجتمع مع جون إدوارد لمناقشة خطة العمل.. وموعد الإعلان عن تعيينه

خبر في الجول – سيراميكا يتمم اتفاقه لضم الحارس محمد طارق

حارس النجم الساحلي: أنا مغرم بـ الشناوي وهو بين 3 حراس أتمنى السير على خطاهم

طاهر أبو زيد: إرضاء جماهير الأهلي أولوية لي وسبب عدم تولي رئاسة بيراميدز

خبر في الجول – المقاولون يتوصل لاتفاق لضم محمود أبو جودة من حرس الحدود

مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أحمد سامي مدربا للفريق.. وتوقيع العقود غدا