تمهيدا للانضمام إلى برشلونة.. إسبانيول يعلن رحيل حارسه

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 13:33

كتب : FilGoal

خوان جارسيا

وجه خوان جارسيا حارس إسبانيول رسالة وداعية لجماهير ناديه قبل انتقاله إلى برشلونة.

ومن المقرر أن يعلن برشلونة ضم اللاعب بشكل رسمي خلال ساعات.

ودفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 25 مليون يورو لضم جوان جارسيا حارس إسبانيول.

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وقال خوان جارسيا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أعلم أن هذا القرار لن يتفهمه الجميع بشكل سهل، وأنا لا أطلب منكم ذلك، لكن أريد أن أشكركم جميعا".

بعدها بدقائق، أعلن إسبانيول عبر موقعه أن خوان جارسيا دفع الشرط الجزائي في عقده وأصبح لاعبا حرا.

قبل أيام، أوضح تقرير جريدة سبورت أن برشلونة سيعلن الانتقال بشكل رسمي عندما تؤكد رابطة الدوري الإسباني استلام الأموال وتصديق الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيضم الحارس لمدة 6 سنوات.

وشدد التقرير إلى أن جارسيا سيمثل ثورة حقيقة في نظام حراسة مرمى البلاوجرانا وسيكون الحارس الأساسي للمشروع.

وسيكون البولندي فوتشينك تشيزني هو البديل له مع اقتراب مارك أندريه تير شتيجن من الرحيل حيث يسعى إلى إنهاء عقده في الصيف الحالي.

وخاض جارسيا 38 مباراة بقميص إسبانيول الموسم المنقضي استقبل 51 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات.

إجمالا خاض 67 مباراة مع إسبانيول استقبل 72 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 21 مباراة.

وساهم جارسيا في بقاء إسبانيول ضمن الكبار في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وهو أكثر حارس تصدى للكرات في المسابقة برصيد 145 تصدي.

وسبق أن قاد إسبانيول للتأهل للدوري الإسباني وفاز بذهبية أولمبياد باريس 2024.

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