خبر في الجول - الزمالك يجتمع مع جون إدوارد لمناقشة خطة العمل.. وموعد الإعلان عن تعيينه

اجتمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع جون إدوارد المرشح لتولي منصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

واقترب نادي الزمالك من تعيين جون إدوارد المشرف العام بفاركو في الإدارة الرياضية للقلعة البيضاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسين لبيب رئيس الزمالك ونائبه وهشام نصر عقدا اجتماعا مع جون إدوارد المرشح لمنصب المدير الرياضي، لمناقشة خطة العمل.

ومن المتوقع الإعلان عن قرار التعيين الرسمي لجون إدوارد في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك خلال 48 ساعة.

وكشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك في وقت سابق عن هدف اللجنة بتأسيس هيكلة إدارة رياضية في النادي.

وقال إمام لقناة ناديه: "نحتاج في الزمالك إلى شيء مختلف الفترة المقبلة لذلك نحتاج لمدير رياضي ينظم العمل ويكون هناك مدير تعاقدات وتغيير الأفكار للبناء من أجل الموسم المقبل".

وشدد "رؤيتنا كلجنة تخطيط تواجد نظام في النادي وألا يكون الأمر متعلق بأشخاص فعندما يرحل من يدير، يتم بدء كل شيء من البداية".

وأوضح حازم "هدفنا تأسيس هيكلة إدارة رياضية لشراء وبيع اللاعبين بناء على رؤية فنية ثم رحيل لجنة التخطيط أو التواجد كمجرد رأي استشاري فقط".

يذكر أن الزمالك اختتم الموسم بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.