خبر في الجول - الزمالك يجتمع مع جون إدوارد لمناقشة خطة العمل.. وموعد الإعلان عن تعيينه

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 13:23

كتب : FilGoal

جون إدوارد

اجتمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع جون إدوارد المرشح لتولي منصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

واقترب نادي الزمالك من تعيين جون إدوارد المشرف العام بفاركو في الإدارة الرياضية للقلعة البيضاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسين لبيب رئيس الزمالك ونائبه وهشام نصر عقدا اجتماعا مع جون إدوارد المرشح لمنصب المدير الرياضي، لمناقشة خطة العمل.

أخبار متعلقة:
خالد جلال لـ في الجول: هذه حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري.. وتدريبي لـ الزمالك أفادني خبر في الجول.. الزمالك يتظلم ضد قرار لجنة الانضباط في شكوى النادي ضد زيزو رئيس بارادو لـ في الجول: الزمالك صفحة وأغلقت.. والآن بولبينة لاعبا في الدحيل يزن النعيمات يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

ومن المتوقع الإعلان عن قرار التعيين الرسمي لجون إدوارد في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك خلال 48 ساعة.

وكشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك في وقت سابق عن هدف اللجنة بتأسيس هيكلة إدارة رياضية في النادي.

وقال إمام لقناة ناديه: "نحتاج في الزمالك إلى شيء مختلف الفترة المقبلة لذلك نحتاج لمدير رياضي ينظم العمل ويكون هناك مدير تعاقدات وتغيير الأفكار للبناء من أجل الموسم المقبل".

وشدد "رؤيتنا كلجنة تخطيط تواجد نظام في النادي وألا يكون الأمر متعلق بأشخاص فعندما يرحل من يدير، يتم بدء كل شيء من البداية".

وأوضح حازم "هدفنا تأسيس هيكلة إدارة رياضية لشراء وبيع اللاعبين بناء على رؤية فنية ثم رحيل لجنة التخطيط أو التواجد كمجرد رأي استشاري فقط".

يذكر أن الزمالك اختتم الموسم بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

الزمالك جون إدوارد
نرشح لكم
خبر في الجول – سيراميكا يتمم اتفاقه لضم الحارس محمد طارق كأس العالم للأندية – الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بالميراس.. وغياب كوكا عن المران كأس العالم للأندية - أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي كأس العالم للأندية - قبل مواجهة بالميراس.. أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي حارس النجم الساحلي: أنا مغرم بـ الشناوي وهو بين 3 حراس أتمنى السير على خطاهم خبر في الجول - تأكد غياب كوكا أمام بالميراس.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة بورتو طبيب الأهلي: كوكا يغيب عن تدريبات الفريق بسبب كدمة في الركبة طاهر أبو زيد: إرضاء جماهير الأهلي أولوية لي وسبب عدم تولي رئاسة بيراميدز
أخر الأخبار
خبر في الجول - أبو جبل يقترب من الانضمام لـ مودرن سبورت 16 دقيقة | الدوري المصري
أوتاميندي يوضح سبب احتفاله المثير أمام بوكا جونيورز 21 دقيقة | أمريكا
رومانو: الأصغر في تاريخ الدوري الإيطالي.. كارلوس كويستا مدربا لـ بارما 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: أرسنال يوافق على شروط سيسكو.. والقيمة المتوقعة لإتمام الصفقة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه مع محمد حمدي زكي ساعة | الدوري المصري
تمهيدا للانضمام إلى برشلونة.. إسبانيول يعلن رحيل حارسه ساعة | ميركاتو
نيمار: كنت قريبا من الانضمام إلى فلومينينسي للمشاركة في كأس العالم للأندية ساعة | أمريكا
خبر في الجول - الزمالك يجتمع مع جون إدوارد لمناقشة خطة العمل.. وموعد الإعلان عن تعيينه ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507459/خبر-في-الجول-الزمالك-يجتمع-مع-جون-إدوارد-لمناقشة-خطة-العمل-وموعد-الإعلان-عن-تعيينه