سافينيو: كأس العالم للأندية تعتبر بداية الموسم الجديد لمانشستر سيتي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 12:24

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ليستر سيتي

يعتقد البرازيلي سافينيو جناح مانشستر سيتي أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 تمثل بداية لموسم 2025-2026 وليست نهاية لموسم 2024-2025، بالنسبة لفريقه.

فقد لعب مانشستر سيتي أسوأ مواسمه في السنوات الـ10 الأخيرة، وخرج بلا ألقاب في الموسم المنصرم، فيما يستعد لضربة البداية في كأس العالم للأندية يوم الأربعاء.

وقال سافينيو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يمكننا القول إن بطولة كأس العالم للأندية هي بداية الموسم الجديد بالنسبة لنا، وأعتقد أننا جميعا متحمسون جدا لهذه البطولة، لقد عملنا بجد واستعددنا بشكل جيد، ونحن جاهزون تماما لمباراة الوداد المغربي".

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ويلتقي زملاء عمر مرموش مع الوداد في السابعة من مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بمونديال الأندية.

وأضاف البالغ من العمر 21 عاما "لقد انتهى الموسم الماضي، لا يمكننا تغيير شيء الآن، وتركيزنا الكامل على هذا الموسم الجديد".

وأكمل "علينا أن نتعلم من أخطاء الموسم الماضي، وأن ننسى بعضها أيضا، ثم نركز فقط على ما يمكننا القيام به، والبداية من لقاء الوداد".

ويخوض سافينيو موسمه الثاني مع سيتي بعد انتقاله من جيرونا في صيف العام الماضي.

وتابع "أنا سعيد جدًا بما قدمته في موسمي الأول مع سيتي على الصعيد الشخصي، لقد تعلمت الكثير، وشعرت أنني أتطور تدريجيًا مع مرور الموسم، وذلك بفضل زملائي والمدرب والجهاز الفني".

وأتم "أسعى هذا الموسم للتطور بشكل أكبر، لتسجيل المزيد من الأهداف، وصناعة المزيد، ومساعدة الفريق بأفضل شكل ممكن".

ويتواجد سيتي ضمن المجموعة السابعة رفقة يوفنتوس والعين الإماراتي والوداد المغربي.

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