كأس العالم للأندية - أبو ريدة يزور بعثة الأهلي ف نيوجيرسي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 11:26

كتب : حسام نور الدين

هاني أبو ريدة - خالد مرتجي

حرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة بعثة الأهلي بمقر إقامتها في مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمساندة الفريق خلال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان في استقباله خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي ورئيس البعثة، وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة، وجمال جبر مدير الإعلام، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة.

وأكد أبو ريدة خلال الزيارة على دعمه الكامل للأهلي ممثل الكرة المصرية والإفريقية، مشددًا على ثقته في قدرات الجهاز الفني واللاعبين لتقديم عروض قوية تليق باسم النادي ومكانته الكبيرة على الصعيدين القاري والعالمي.

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من جانبه وجه خالد مرتجي الشكر لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على زيارته ودعمه للفريق، مؤكدًا على أن هذه اللفتة تعكس التكاتف بين مؤسسات الرياضة المصرية، ودور اتحاد كرة القدم الإيجابي في دعم الأندية بالمحافل الدولية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي غدا الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وكان الأهلي تعادل في المباراة الافتتاحية للبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا.

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