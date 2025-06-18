مواعيد مباريات الأربعاء 18 يونيو - مانشستر سيتي والوداد.. وريال مدريد ضد الهلال

تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 18يونيو والقنوات الناقلة.

مانشستر سيتي × الوداد.. تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً - تطبيق DAZN.

ريال مدريد × الهلال السعودي.. تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء - وتذاع عبر إم بي سي مصر 2 ويعلق عليها فارس عوض.

باتشوكا × سالزبورج 1 فجر الخميس - تطبيق DAZN.

العين × يوفنتوس الساعة 4 فجر الخميس - تطبيق DAZN.