مواعيد مباريات الأربعاء 18 يونيو - مانشستر سيتي والوداد.. وريال مدريد ضد الهلال
الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 11:04
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 18يونيو والقنوات الناقلة.
مانشستر سيتي × الوداد.. تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً - تطبيق DAZN.
ريال مدريد × الهلال السعودي.. تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء - وتذاع عبر إم بي سي مصر 2 ويعلق عليها فارس عوض.
باتشوكا × سالزبورج 1 فجر الخميس - تطبيق DAZN.
العين × يوفنتوس الساعة 4 فجر الخميس - تطبيق DAZN.
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