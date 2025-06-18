مواعيد مباريات الأربعاء 18 يونيو - مانشستر سيتي والوداد.. وريال مدريد ضد الهلال

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش ضد برايتون

تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 18يونيو والقنوات الناقلة.

مانشستر سيتي × الوداد.. تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً - تطبيق DAZN.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - صراع أكبر مسجل مستمر.. راموس يكسر رقم زانيتي القياسي كأس العالم للأندية - راموس يواصل هواياته ويقود مونتيري للتعادل أمام إنتر كأس العالم للأندية - قبل مواجهة بالميراس.. أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي كأس العالم للأندية - أول انتصار إفريقي.. صنداونز يهزم أولسان ويتصدر مجموعته

ريال مدريد × الهلال السعودي.. تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء - وتذاع عبر إم بي سي مصر 2 ويعلق عليها فارس عوض.

باتشوكا × سالزبورج 1 فجر الخميس - تطبيق DAZN.

العين × يوفنتوس الساعة 4 فجر الخميس - تطبيق DAZN.

عمر مرموش كأس العالم للأندية مانشستر سيتي الهلال السعودي
نرشح لكم
كأس العالم للأندية – الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بالميراس.. وغياب كوكا عن المران كأس العالم للأندية - أبو ريدة يزور بعثة الأهلي ف نيوجيرسي هدف الفوز والاستبعاد.. تقرير: إصابة داريوسي وصعوبة لحاقه بمباريات مونديال الأندية كأس العالم للأندية - صراع أكبر مسجل مستمر.. راموس يكسر رقم زانيتي القياسي راموس: كنا ندرك صعوبة مواجهة وصيف أبطال أوروبا.. ونقطة أفضل من لا شيء راينرز: فخور بهدفي ضد أولسان لكن سعيد أكثر بفوز صنداونز كأس العالم للأندية - راموس يواصل هواياته ويقود مونتيري للتعادل أمام إنتر كأس العالم للأندية - قبل مواجهة بالميراس.. أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي
أخر الأخبار
خبر في الجول – سيراميكا يتمم اتفاقه لضم الحارس محمد طارق 18 دقيقة | ميركاتو
بيرناردو سيلفا قائدا لمانشستر سيتي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعرف على موعد مواجهتي صلاح ضد مرموش في الموسم الجديد 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيلد تكشف كواليس وتفاصيل مثيرة في صفقة انتقال فيرتز إلى ليفربول 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية – الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بالميراس.. وغياب كوكا عن المران 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - ليفربول في ضربة البداية ومواجهة نارية بالجولة الأولى 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية - أبو ريدة يزور بعثة الأهلي ف نيوجيرسي 56 دقيقة | كأس العالم للأندية
مواعيد مباريات الأربعاء 18 يونيو - مانشستر سيتي والوداد.. وريال مدريد ضد الهلال ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507447/مواعيد-مباريات-الأربعاء-18-يونيو-مانشستر-سيتي-والوداد-وريال-مدريد-ضد-الهلال