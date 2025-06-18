كرة يد - إلغاء رميات الترجيح لحسم المباراة.. الاتحاد يعلن تفاصيل دوري المحترفين

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد قرعة دوري المحترفين للموسم المقبل.

ويشهد الموسم المقبل عدة تغييرات أبرزها عودة التعادل وإلغاء ضرورة حسم المباراة بفائز.

وجاء تقسيم الفرق في المرحلة الأولى كالآتي:

الأهلي - الزمالك - سبورتنج - سموحة - البنك الأهلي - طلائع الجيش - الزهور - هليوبوليس - الجزيرة - العبور - الترسانة - طنطا - أصحاب الجياد - الأولمبي - الشمس - المعادي - الطيران - القناة.

وتشمل المرحلة الأولى خوض منافسات الرجال ومرتبط 2006 شباب ومرتبط 2008 ناشئين.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي ضد الزمالك في الجولة العاشرة.

ويحصل الفريق الفائز على 3 نقاط بينما نقطتين عند التعادل ونقطة للخسارة.

بينما يحصل الفريق متصدر ترتيب مرتبط 2006 على 9 نقاط بينما الثاني 8.5 نقطة وهكذا بفارق 0.5 نقطة عن الذي يليه حتى يحصل صاحب المركز الثامن عشر على نصف نقطة.

وينطبق الأمر نفسه على ترتيب فرق مرتبط 2008.

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي.