الكأس الذهبية - كندا تكتسح هندوراس بسداسية في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكأس الذهبية (بطولة أمم كونكاكاف) بانتصار عريض لمنتخب كندا أمام هندوراس.

واكتسح منتخب كندا نظيره هندوراس بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتصدر منتخب كندا المجموعة بعد التعادل السلبي بين منتخبي السلفادور وكوراساو.

ويلعب منتخب كندا مباراته المقبلة أمام كوراساو في الثانية من فجر يوم 22 يونيو الجاري.

بينما يواجه منتخب هندوراس نظيره السلفادور.

وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتشهد البطولة مشاركة منتخب السعودية لأول مرة في بطولة أمريكا الشمالية بدعوة كثاني منتخب عربي بعد قطر.