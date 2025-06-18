الكأس الذهبية - كندا تكتسح هندوراس بسداسية في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 07:46

كتب : FilGoal

منتخب كندا

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكأس الذهبية (بطولة أمم كونكاكاف) بانتصار عريض لمنتخب كندا أمام هندوراس.

واكتسح منتخب كندا نظيره هندوراس بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتصدر منتخب كندا المجموعة بعد التعادل السلبي بين منتخبي السلفادور وكوراساو.

أخبار متعلقة:
منتخب السعودية يستهل مشواره في الكأس الذهبية بالفوز على هاييتي بهدف بعد 4 هزائم متتالية.. أمريكا تستعيد الانتصارات بالفوز على ترينداد وتوباجو بالكأس الذهبية رينار: هدفنا بلوغ ربع نهائي كأس كونكاكاف الذهبية مارسيلو: الأهلي كان خصما صعبا ويمكنه تحقيق المفاجأة.. وهذه فرص صلاح في الكرة الذهبية

ويلعب منتخب كندا مباراته المقبلة أمام كوراساو في الثانية من فجر يوم 22 يونيو الجاري.

بينما يواجه منتخب هندوراس نظيره السلفادور.

وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتشهد البطولة مشاركة منتخب السعودية لأول مرة في بطولة أمريكا الشمالية بدعوة كثاني منتخب عربي بعد قطر.

الكأس الذهبية كندا هندوراس
نرشح لكم
هدف الفوز والاستبعاد.. تقرير: إصابة داريوسي وصعوبة لحاقه بمباريات مونديال الأندية بعد غياب 6 أشهر.. مايكل أنطونيو يعود لكرة القدم جورجينو: شعرت براحة كبيرة في ظهوري الأول مع فلامنجو.. والفريق يمتلك جودة عالية منتخب السعودية يستهل مشواره في الكأس الذهبية بالفوز على هاييتي بهدف بعد 4 هزائم متتالية.. أمريكا تستعيد الانتصارات بالفوز على ترينداد وتوباجو بالكأس الذهبية مجموعة الأهلي - التشكيل.. ثلاثي في دفاع بورتو وبالميراس وظهور أول للوافد الجديد أوسكار أوستاري.. الحارس الذي عاد من الظل لينقذ ليونيل ميسي مصدر من سانتوس يكشف لـ في الجول مستجدات مستقبل نيمار مع النادي
أخر الأخبار
كرة يد - إلغاء رميات الترجيح لحسم المباراة.. الاتحاد يعلن تفاصيل دوري المحترفين ساعة | كرة يد
الكأس الذهبية - كندا تكتسح هندوراس بسداسية في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات ساعة | أمريكا
هدف الفوز والاستبعاد.. تقرير: إصابة داريوسي وصعوبة لحاقه بمباريات مونديال الأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - صراع أكبر مسجل مستمر.. راموس يكسر رقم زانيتي القياسي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
راموس: كنا ندرك صعوبة مواجهة وصيف أبطال أوروبا.. ونقطة أفضل من لا شيء 2 ساعة | كأس العالم للأندية
راينرز: فخور بهدفي ضد أولسان لكن سعيد أكثر بفوز صنداونز 3 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - راموس يواصل هواياته ويقود مونتيري للتعادل أمام إنتر 3 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - قبل مواجهة بالميراس.. أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507445/الكأس-الذهبية-كندا-تكتسح-هندوراس-بسداسية-في-ختام-الجولة-الأولى-من-دور-المجموعات