هدف الفوز والاستبعاد.. تقرير: إصابة داريوسي وصعوبة لحاقه بمباريات مونديال الأندية

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 07:32

كتب : FilGoal

سيباستيان داريوسي - ريفر بليت

تعرض سيباستيان داريوسي لاعب ريفر بليت للإصابة لحظة تسجيله هدفا في شباك أوراوا الياباني.

وتغلب ريفر بليت على أوراوا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية.

وكشفت صحيفة أوليه الأرجنتيتية تأكد إصابة سيباستيان داريوسي لاعب ريفر بليت بإلتواء في الكاحل.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح لحاقه بأي مباراة في كأس العالم للأندية.

وأوضح التقرير أن داريوسي شعر بألم حاد في ساقه اليسرى لحظة تسجيل الهدف حتى أنه لم يحتفل وطلب المساعدة على الفور.

وبكى داريوسي بشدة لحظة حمله إلى دكة البدلاء قائلا "لقد كسرت كل شيء".

وسجل داريوسي هدف ريفر بليت ما ساهم في منحهم الفوز لكنه تأكد استبعاده من المتبقي بالبطولة.

ينفرد ريفر بليت بصدارة ترتيب المجموعة بعد الفوز على أوراوا ريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب ريفر بليت أمام مونتيري المكسيكي في الجولة الثانية في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو الجاري.

ريفر بليت داريوسي
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