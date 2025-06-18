كأس العالم للأندية - صراع أكبر مسجل مستمر.. راموس يكسر رقم زانيتي القياسي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 07:17

كتب : FilGoal

احتفال هدف سيرجيو راموس - مونتيري ضد إنتر

حطّم سيرجيو راموس الرقم القياسي في تاريخ كأس العالم للأندية كأكبر لاعب تسجيلا للأهداف.

سيرجيو راموس

النادي : مونتيري

مونتيري

وبذلك كسر راموس رقم خافيير زانيتي القياسي والمسجل بعمر 37 عاما و127 يوما.

وكان الصراع قد بدأ بمواجهة بنفيكا ضد بوكا جونيورز عندما سجل كل من أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي على الترتيب.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - راموس يواصل هواياته ويقود مونتيري للتعادل أمام إنتر كأس العالم للأندية - قبل مواجهة بالميراس.. أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي كأس العالم للأندية - أول انتصار إفريقي.. صنداونز يهزم أولسان ويتصدر مجموعته كأس العالم للأندية - فيفا: اقتربنا من كسر حاجز المليون ونصف مليون تذكرة مباعة

ويأتي الرقم القياسي قبل انطلاق النسخة الجارية باسم خافيير زانيتي مع فريق إنتر.

وافتتح أنخيل دي ماريا التسجيل لبنفيكا وأصبح ثاني أكبر لاعب بعمر 37 عاما و123 يوما متخطيا كريم بنزيمة وبفارق 4 أيام فقط عن زانيتي.

وقبل نهاية اللقاء خطف أوتاميندي التعادل لبنفيكا ليزيح دي ماريا إلى المركز الثالث ويصبح ثاني أكبر لاعب تسجيلا للأهداف بعمر 37 عاما و125 يوما.

وكان يفصل أوتاميندي يومين فقط عن كسر رقم زانيتي القياسي.

وبعد 24 ساعة نجح سيرجيو راموس في كسر الرقم القياسي عندما سجل لصالح مونتيري المكسيكي في شباك إنتر.

وبات راموس أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المونديال بعمر 39 عاما و80 يوما، بينما يبقى الصراع على المركز الثاني بين دي ماريا وأوتاميندي لتخطي زانيتي.

وتأتي القائمة كالآتي:

‏- سيرجيو راموس: 39 عامًا و80 يومًا

- خافيير زانيتي: 37 عامًا و127 يومًا

- نيكولاس أوتامندي: 37 عامًا و125 يومًا

- أنخيل دي ماريا: 37 عامًا و123 يومًا

- كريم بنزيما: 35 عامًا و361 يومًا

وحطّم راموس عددا من الأرقام القياسية بعد تسجيله هدف مونتيري في شباك إنتر.

ويعتبر ذلك هو الهدف الخامس لراموس -المدافع- بقميص مونتيري في 10 مشاركات بمختلف المسابقات.

كما سجل بقميص ريال مدريد ومونتيري في كأس العالم للأندية.

وبات راموس أكثر مدافع تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 4 أهداف ليفض الشراكة مع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي صاحب الـ 3 أهداف.

سيرجيو راموس خافيير زانيتي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
هدف الفوز والاستبعاد.. تقرير: إصابة داريوسي وصعوبة لحاقه بمباريات مونديال الأندية راموس: كنا ندرك صعوبة مواجهة وصيف أبطال أوروبا.. ونقطة أفضل من لا شيء راينرز: فخور بهدفي ضد أولسان لكن سعيد أكثر بفوز صنداونز كأس العالم للأندية - راموس يواصل هواياته ويقود مونتيري للتعادل أمام إنتر كأس العالم للأندية - قبل مواجهة بالميراس.. أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه كأس العالم للأندية - أول انتصار إفريقي.. صنداونز يهزم أولسان ويتصدر مجموعته مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي
أخر الأخبار
كرة يد - إلغاء رميات الترجيح لحسم المباراة.. الاتحاد يعلن تفاصيل دوري المحترفين 2 ساعة | كرة يد
الكأس الذهبية - كندا تكتسح هندوراس بسداسية في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات 2 ساعة | أمريكا
هدف الفوز والاستبعاد.. تقرير: إصابة داريوسي وصعوبة لحاقه بمباريات مونديال الأندية 3 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - صراع أكبر مسجل مستمر.. راموس يكسر رقم زانيتي القياسي 3 ساعة | كأس العالم للأندية
راموس: كنا ندرك صعوبة مواجهة وصيف أبطال أوروبا.. ونقطة أفضل من لا شيء 3 ساعة | كأس العالم للأندية
راينرز: فخور بهدفي ضد أولسان لكن سعيد أكثر بفوز صنداونز 4 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - راموس يواصل هواياته ويقود مونتيري للتعادل أمام إنتر 4 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - قبل مواجهة بالميراس.. أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي 4 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507443/كأس-العالم-للأندية-صراع-أكبر-مسجل-مستمر-راموس-يكسر-رقم-زانيتي-القياسي