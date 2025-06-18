كأس العالم للأندية - صراع أكبر مسجل مستمر.. راموس يكسر رقم زانيتي القياسي

حطّم سيرجيو راموس الرقم القياسي في تاريخ كأس العالم للأندية كأكبر لاعب تسجيلا للأهداف.

سيرجيو راموس النادي : مونتيري مونتيري

وبذلك كسر راموس رقم خافيير زانيتي القياسي والمسجل بعمر 37 عاما و127 يوما.

وكان الصراع قد بدأ بمواجهة بنفيكا ضد بوكا جونيورز عندما سجل كل من أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي على الترتيب.

ويأتي الرقم القياسي قبل انطلاق النسخة الجارية باسم خافيير زانيتي مع فريق إنتر.

وافتتح أنخيل دي ماريا التسجيل لبنفيكا وأصبح ثاني أكبر لاعب بعمر 37 عاما و123 يوما متخطيا كريم بنزيمة وبفارق 4 أيام فقط عن زانيتي.

وقبل نهاية اللقاء خطف أوتاميندي التعادل لبنفيكا ليزيح دي ماريا إلى المركز الثالث ويصبح ثاني أكبر لاعب تسجيلا للأهداف بعمر 37 عاما و125 يوما.

وكان يفصل أوتاميندي يومين فقط عن كسر رقم زانيتي القياسي.

وبعد 24 ساعة نجح سيرجيو راموس في كسر الرقم القياسي عندما سجل لصالح مونتيري المكسيكي في شباك إنتر.

وبات راموس أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المونديال بعمر 39 عاما و80 يوما، بينما يبقى الصراع على المركز الثاني بين دي ماريا وأوتاميندي لتخطي زانيتي.

وتأتي القائمة كالآتي:

‏- سيرجيو راموس: 39 عامًا و80 يومًا

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- خافيير زانيتي: 37 عامًا و127 يومًا

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- نيكولاس أوتامندي: 37 عامًا و125 يومًا

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- أنخيل دي ماريا: 37 عامًا و123 يومًا

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- كريم بنزيما: 35 عامًا و361 يومًا

وحطّم راموس عددا من الأرقام القياسية بعد تسجيله هدف مونتيري في شباك إنتر.

ويعتبر ذلك هو الهدف الخامس لراموس -المدافع- بقميص مونتيري في 10 مشاركات بمختلف المسابقات.

كما سجل بقميص ريال مدريد ومونتيري في كأس العالم للأندية.

وبات راموس أكثر مدافع تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 4 أهداف ليفض الشراكة مع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي صاحب الـ 3 أهداف.