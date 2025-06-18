راموس: كنا ندرك صعوبة مواجهة وصيف أبطال أوروبا.. ونقطة أفضل من لا شيء

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 07:06

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - لاوتارو مارتينيز - إنتر ضد مونتيري

كشف سيرجيو راموس مدافع مونتيري المكسيكي عن إدراكه صعوبة مواجهة إنتر وصيف دوري أبطال أوروبا.

ونجح مونتيري في التعادل أمام إنتر بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية.

وسجل سيرجيو راموس هدف مونتيري برأسية رائعة داخل شباك يان سومير.

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وقال سيرجيو راموس عبر موقع فيفا: "كانت مباراة ضد خصم صعب للغاية، وهو وصيف دوري أبطال أوروبا".

وتابع "كنا ندرك صعوبة المباراة والمتطلبات البدنية، ولكن كما ذكرنا بالأمس مستعدون لمواجهتهم وجها لوجه".

وأوضح "تعاملنا مع فقدان الكرة بتوتر كبير في الشوط الأول، لكن تمكنا من بناء اللعب والاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني بشكل أكبر".

واختتم راموس تصريحاته "هذا النوع من المباريات يتميز بذلك، نحن سعداء بالنقطة والآن حان وقت الراحة والتفكير في المباراة المقبلة، نقطة واحدة أفضل من لا شيء".

وسجل راموس بذلك بقميص فريقين مختلفين في كأس العالم للأندية بعد تسجيل 3 أهداف سابقا مع ريال مدريد.

وحطّم راموس عددا من الأرقام القياسية بعد تسجيله هدف مونتيري في شباك إنتر.

ويعتبر ذلك هو الهدف الخامس لراموس -المدافع- بقميص مونتيري في 10 مشاركات بمختلف المسابقات.

كما سجل بقميص ريال مدريد ومونتيري في كأس العالم للأندية.

وبات راموس أكثر مدافع تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 4 أهداف ليفض الشراكة مع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي صاحب الـ 3 أهداف.

كما أصبح راموس أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ مشاركات كأس العالم للأندية بعد أن كسر رقم خافيير زانيتي القياسي.

وكان خافيير زانيتي قد سجل في المونديال بعمر 37 عاما و127 يوما.

بينما راموس سجل بعمر 39 عاما و80 يوما بعد هدفه في شباك إنتر.

كأس العالم للأندية سيرجيو راموس مونتيري إنتر
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