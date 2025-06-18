راينرز: فخور بهدفي ضد أولسان لكن سعيد أكثر بفوز صنداونز

أعرب إكرام راينرز مهاجم صنداونز عن سعادته بتسجيل هدف فوز فريقه أمام أولسان هيونداي الكوري ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية.

إكرام راينرز النادي : ماميلودي صنداونز ماميلودي صنداونز

وحقق صنداونز الجنوب إفريقي انتصارا تاريخيا بعد التغلب على أولسان هيونداي الكوري بهدف دون مقابل.

ويعتبر ذلك الفوز هو الأول في تاريخ مشاركات صنداونز بكأس العالم للأندية كما يعتبر أول فوز إفريقي في المونديال بنظامه الجديد.

وقال إكرام راينرز لاعب صنداونز عبر موقع فيفا: "سعيد جدا بالفوز، أتيحت لنا فرصة رائعة الليلة واستغليناها".

وتابع "فخور بالهدف الذي سجلته لكن الفوز هو ما أسعدني أكثر، نعمل كفريق واحد وهذا هو الأهم".

وسجل إكرام راينرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36، وكان راينرز قد سجل 3 مرات خلال 10 دقائق لكن تم إلغاء هدفين الأول في الدقيقة 29 بسبب لمسة يد والثاني بالدقيقة 39 بسبب التسلل.

وحصل صاحب هدف الفوز على جائزة رجل المباراة.

وبذلك الهدف كتب راينرز الانتصار الأول في تاريخ صنداونز بمنافسات كأس العالم للأندية بعد خسارة مباراتين في نسخة 2016.

كما منح هدف راينرز الانتصار الأول للفرق الإفريقية في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

وحصل صنداونز على مكافأة مالية قدرها 2 مليون دولار بعد تحقيق الانتصار.

إذ كشف فيفا في وقت سابق عن حصول كل فريق يحقق انتصار في مباراة على 2 مليون دولار كمكافأة إضافية.

وبذلك يكون إجمالي مكافأة صنداونز حتى الآن 11.5 مليون دولار من مشاركته في البطولة.