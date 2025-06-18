راينرز: فخور بهدفي ضد أولسان لكن سعيد أكثر بفوز صنداونز

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 06:31

كتب : FilGoal

إكرام راينرز - صنداونز ضد أولسان هيونداي

أعرب إكرام راينرز مهاجم صنداونز عن سعادته بتسجيل هدف فوز فريقه أمام أولسان هيونداي الكوري ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية.

إكرام راينرز

النادي : ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

وحقق صنداونز الجنوب إفريقي انتصارا تاريخيا بعد التغلب على أولسان هيونداي الكوري بهدف دون مقابل.

ويعتبر ذلك الفوز هو الأول في تاريخ مشاركات صنداونز بكأس العالم للأندية كما يعتبر أول فوز إفريقي في المونديال بنظامه الجديد.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - أول انتصار إفريقي.. صنداونز يهزم أولسان ويتصدر مجموعته تشكيل كأس العالم للأندية - زواني أساسي مع صنداونز.. وثنائي سويدي يقود أولسان مهند لاشين: عرفنا كيف نوقف خطورة صنداونز أصبح هدافا لدوري أبطال إفريقيا.. ماييلي يسجل هدفا لـ بيراميدز في صنداونز

وقال إكرام راينرز لاعب صنداونز عبر موقع فيفا: "سعيد جدا بالفوز، أتيحت لنا فرصة رائعة الليلة واستغليناها".

وتابع "فخور بالهدف الذي سجلته لكن الفوز هو ما أسعدني أكثر، نعمل كفريق واحد وهذا هو الأهم".

وسجل إكرام راينرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36، وكان راينرز قد سجل 3 مرات خلال 10 دقائق لكن تم إلغاء هدفين الأول في الدقيقة 29 بسبب لمسة يد والثاني بالدقيقة 39 بسبب التسلل.

وحصل صاحب هدف الفوز على جائزة رجل المباراة.

وبذلك الهدف كتب راينرز الانتصار الأول في تاريخ صنداونز بمنافسات كأس العالم للأندية بعد خسارة مباراتين في نسخة 2016.

كما منح هدف راينرز الانتصار الأول للفرق الإفريقية في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

وحصل صنداونز على مكافأة مالية قدرها 2 مليون دولار بعد تحقيق الانتصار.

إذ كشف فيفا في وقت سابق عن حصول كل فريق يحقق انتصار في مباراة على 2 مليون دولار كمكافأة إضافية.

وبذلك يكون إجمالي مكافأة صنداونز حتى الآن 11.5 مليون دولار من مشاركته في البطولة.

كأس العالم للأندية إكرام راينرز صنداونز
نرشح لكم
هدف الفوز والاستبعاد.. تقرير: إصابة داريوسي وصعوبة لحاقه بمباريات مونديال الأندية كأس العالم للأندية - صراع أكبر مسجل مستمر.. راموس يكسر رقم زانيتي القياسي راموس: كنا ندرك صعوبة مواجهة وصيف أبطال أوروبا.. ونقطة أفضل من لا شيء كأس العالم للأندية - راموس يواصل هواياته ويقود مونتيري للتعادل أمام إنتر كأس العالم للأندية - قبل مواجهة بالميراس.. أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه كأس العالم للأندية - أول انتصار إفريقي.. صنداونز يهزم أولسان ويتصدر مجموعته مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي
أخر الأخبار
كرة يد - إلغاء رميات الترجيح لحسم المباراة.. الاتحاد يعلن تفاصيل دوري المحترفين 55 دقيقة | كرة يد
الكأس الذهبية - كندا تكتسح هندوراس بسداسية في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات ساعة | أمريكا
هدف الفوز والاستبعاد.. تقرير: إصابة داريوسي وصعوبة لحاقه بمباريات مونديال الأندية ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - صراع أكبر مسجل مستمر.. راموس يكسر رقم زانيتي القياسي ساعة | كأس العالم للأندية
راموس: كنا ندرك صعوبة مواجهة وصيف أبطال أوروبا.. ونقطة أفضل من لا شيء ساعة | كأس العالم للأندية
راينرز: فخور بهدفي ضد أولسان لكن سعيد أكثر بفوز صنداونز 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - راموس يواصل هواياته ويقود مونتيري للتعادل أمام إنتر 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - قبل مواجهة بالميراس.. أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507441/راينرز-فخور-بهدفي-ضد-أولسان-لكن-سعيد-أكثر-بفوز-صنداونز