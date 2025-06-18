كأس العالم للأندية - راموس يواصل هواياته ويقود مونتيري للتعادل أمام إنتر

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 06:18

كتب : محمد سمير

هدف سيرجيو راموس - مونتيري ضد إنتر

واصل سيرجيو راموس مدافع مونتيري المكسيكي هواياته بتسجيل الأهداف وقاد فريقه للتعادل أمام إنتر ضمن منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم للأندية.

وسجل راموس بذلك بقميص فريقين مختلفين في كأس العالم للأندية بعد تسجيل 3 أهداف سابقا مع ريال مدريد.

وتعادل مونتيري أمام إنتر بهدف لكل منهما في ختام الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس العالم للأندية.

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ويتقاسم الفريقان المركز الثاني برصيد نقطة خلف ريفر بليت الأرجنتيني متصدر الترتيب بعد الفوز على أوراوا ريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وافتتح راموس التسجيل في الدقيقة 25 بعد تحويل ركلة ركنية برأسية رائعة داخل شباك يان سومير.

بينما أردك لاوتارو مارتينيز التعادل لإنتر في الدقيقة 42 بعد جملة رائعة انتهت بهدف داخل شباك مونتيري.

راموس يواصل هواياته

حطّم راموس عددا من الأرقام القياسية بعد تسجيله هدف مونتيري في شباك إنتر.

ويعتبر ذلك هو الهدف الخامس لراموس -المدافع- بقميص مونتيري في 10 مشاركات بمختلف المسابقات.

كما سجل بقميص ريال مدريد ومونتيري في كأس العالم للأندية.

وبات راموس أكثر مدافع تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 4 أهداف ليفض الشراكة مع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي صاحب الـ 3 أهداف.

كما أصبح راموس أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ مشاركات كأس العالم للأندية بعد أن كسر رقم خافيير زانيتي القياسي.

وكان خافيير زانيتي قد سجل في المونديال بعمر 37 عاما و127 يوما.

بينما راموس سجل بعمر 39 عاما و80 يوما بعد هدفه في شباك إنتر.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من إنتر على الكرة مع تراجع دفاعي ملحوظ للفريق المكسيكي.

وعلى عكس سير اللقاء نجح سيرجيو راموس في افتتاح التسجيل برأسية معتادة في الدقيقة 25.

وهيمن إنتر على الكرة بحثا عن التعادل وسط تراجع تام من لاعبي مونتيري.

ونجح لاوتارو مارتينيز من تحويل جملة رائعة بعد خطأ لصالح إنتر داخل شباك مونتيري في الدقيقة 42.

وحرم القائم فريق مونتيري من هدف مؤكد في الدقيقة 64.

واعتمد الفريق المكسيكي على الهجمات المرتدة مع هجوم إنتر لتسجيل هدف الفوز.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدفا في الدقيقة 69 لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.

وأهدر لاوتارو أخطر فرص الشوط الثاني بعدما وصلته الكرة دون رقابة ولكن سددها أعلى العارضة.

الترتيب والجولة الثانية

ينفرد ريفر بليت بصدارة ترتيب المجموعة بعد الفوز على أوراوا ريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما يتقاسم فريقا إنتر ومونتيري المركز الثاني برصيد نقطة لكل منهما.

ويلعب ريفر بليت أمام مونتيري المكسيكي في الجولة الثانية في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو الجاري.

بينما إنتر يواجه أوراوا في تمام العاشرة من مساء يوم السبت 21 يونيو الجاري.

وحصل سيرجيو راموس على جائزة رجل المباراة وجاءت أرقامه في المباراة كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفا

دقة التمريرات: 31 من 34 بنسبة 91%

كرات طولية: 3 من 5 بنسبة 60%

لمس الكرة: 53

تشتيت: 11 مرة

صراعات هوائية: 4 من 5 بنسبة 80%

كأس العالم للأندية سيرجيو راموس إنتر مونتيري
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