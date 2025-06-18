كأس العالم للأندية - قبل مواجهة بالميراس.. أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 05:57

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي

زار هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعثة الأهلي في نيوجيرسي قبل خوض مواجهة بالميراس المقبلة.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية السابعة مساء غدا الخميس.

ونشر النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية صورا من زيارة هاني أبو ريدة لبعثة الفريق قبل مواجهة بالميراس المرتقبة.

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وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وهي نفس النتيجة التي حسمت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

وتأكد غياب أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق عن مواجهة بالميراس بسبب الإصابة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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