كرة طائرة - فريقان مختلفان.. مريم متولي وسارة أمين إلى الدوري الأردني على سبيل الإعارة

انتقل الثنائي مريم متولي لاعبة الزمالك وسارة أمين لاعبة الأهلي إلى الدوري الأردني للكرة الطائرة.

وتقام نهائيات الموسم المحلي للكرة الطائرة النسائية بالأردن في شهر يونيو الجاري.

وعلم FilGoal.com أن مريم متولي قد انتقلت إلى صفوف فريق وادي فينان.

بينما انتقلت سارة أمين إلى صفوف نادي النصر الأردني.

وتشهد النهائيات مسابقتي الدوري وكأس الأردن على الترتيب.

وتعود اللاعبتان بعد ثلاثة أسابيع من الآن إلى مصر مرة أخرى.

ويستعد منتخب مصر للسيدات لخوض منافسات بطولة العالم لسيدات الطائرة في أغسطس المقبل بتايلاند.

ويقع منتخب سيدات مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تايلاند وهولندا والسويد.

ويستهل منتخب السيدات مشواره بمواجهة تايلاند يوم 22 أغسطس المقبل.