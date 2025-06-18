تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 05:13

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا - فلومينينسي ضد دورتموند

أعرب تياجو سيلفا مدافع فريق فلومينينسي عن فخره بما قدمه الفريق البرازيلي أمام دورتموند في كأس العالم للأندية.

تياجو سيلفا

النادي : فلومينينسي

فلومينينسي

وتعادل فلومينينسي مع بوروسيا دورتموند بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب ميت لايف بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال تياجو سيلفا لاعب فلومينينسي عبر موقع فيفا: "سعيد بأدائنا بالنظر إلى الفرص التي أتيحت لنا، وأعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفضل من التعادل أمام دورتموند".

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وتابع "عندما نفكر قبل المباراة، أعتقد لو عرضوا علينا التعادل السلبي والحصول على نقطة كنا سنقبل بذلك، لكن بالنظر إلى أسلوب لعبنا كان ينقصنا فقط هدف لتحقيق الأفضل".

وكشف تياجو سيلفا "نلعب دائما للفوز وتحلينا بشجاعة كبيرة أمام دورتموند ولو كان هناك فائز في المباراة أعتقد كان ليصبح فلومينينسي نظرا لما قدمناه".

واختتم تصريحاته "فخور بفريقنا وهذه هي كرة القدم، حتى إذا صنعت المزيد من الفرص لا تفوز دائما".

المباراة التي لم تشهد أي هدف حصل على جائزة أفضل لاعب بها جون أرياس لاعب فلومينينسي.

وحصل كل من الفريقين على النقطة الأولى بالمجموعة بينما يتصدر صنداونز المجموعة بعد الفوز على أولسان هيونداي بهدف دون مقابل.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة ضد صنداونز يوم السبت المقبل 21 يونيو، بينما يلتقي فلومينينسي مع أولسان هيونداي يوم الأحد.

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