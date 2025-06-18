كأس العالم للأندية - أول انتصار إفريقي.. صنداونز يهزم أولسان ويتصدر مجموعته

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 04:43

كتب : محمد سمير

إكرام راينرز - أليندي - صنداونز

حقق صنداونز الجنوب إفريقي انتصارا تاريخيا بعد التغلب على أولسان هيونداي الكوري بهدف دون مقابل.

ويعتبر ذلك الفوز هو الأول في تاريخ مشاركات صنداونز بكأس العالم للأندية كما يعتبر أول فوز إفريقي في المونديال بنظامه الجديد.

وسجل إكرام راينرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36، وكان راينرز قد سجل 3 مرات خلال 10 دقائق لكن تم إلغاء هدفين الأول في الدقيقة 29 بسبب لمسة يد والثاني بالدقيقة 39 بسبب التسلل.

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تأخر انطلاق المباراة

تأخر انطلاق مواجهة صنداونز أمام أولسان لمدة ساعة و5 دقائق بسبب سوء حالة الطقس.

وعقب نزول اللاعبين واستعدادا لصافرة البداية، قرر حكم المباراة عودة اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس بسبب التوقعات بعاصفة رعدية قوية على مدينة أورلاندو الأمريكية.

وبعد ساعة و5 دقائق انطلقت المباراة من جديد لعدم وصول العاصفة الرعدية كمان كان متوقعا.

حضور ضعيف

سجلت مباراة صنداونز أمام أولسان أضعف حضور جماهيري في البطولة.

إذ حضر 3 آلاف و412 مشجعا في المباراة بالملعب الذي يسع لـ 25 ألف متفرجا.

وكانت مواجهة ريفير بليت الأرجنتيني ضد أوراوا الياباني الأضعف من ناحية الحضور الجماهيري.

إذ حضر وقتها 11 ألفا و974 مشجعا فقط.

تطبيق أول

شهدت الدقيقة 83 من المباراة تطبيق قاعدة الـ 8 ثوان لأول مرة في التاريخ.

وكان فيفا قد استحدث قاعدة الـ 8 ثوان حيث لا يمكن لحارس المرمى الاحتفاظ بالكرة أكثر من 8 ثوان وحال حدث ذلك تحتسب ركلة ركنية للفريق الآخر.

واحتفظ رونين ويليامز بالكرة أكثر من 8 ثوان قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركنية لفريق أولسان.

هدف راينرز يكتب التاريخ

سجل راينرز هدفا في الدقيقة 29 لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على الجنوب إفريقي.

ولم يتأخر راينرز كثيرا إذ نجح في تسجيل هدف محتسب هذه المرة في الدقيقة 34.

وبذلك الهدف كتب راينرز الانتصار الأول في تاريخ صنداونز بمنافسات كأس العالم للأندية بعد خسارة مباراتين في نسخة 2016.

كما منح هدف راينرز الانتصار الأول للفرق الإفريقية في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

وحصل صنداونز على مكافأة مالية قدرها 2 مليون دولار بعد تحقيق الانتصار.

إذ كشف فيفا في وقت سابق عن حصول كل فريق يحقق انتصار في مباراة على 2 مليون دولار كمكافأة إضافية.

وبذلك يكون إجمالي مكافأة صنداونز حتى الآن 11.5 مليون دولار من مشاركته في البطولة.

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