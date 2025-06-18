مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 04:16

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

كشف سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي آخر استعدادات فريقه قبل مواجهة ريال مدريد.

ويترقب الهلال ضربة الانطلاقة، بمواجهة ريال مدريد بدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكشف سيموني إنزاجي مدرب الهلال عبر المؤتمر الصحفي "نحاول دخول المباراة بأفضل طريقة ممكنة، لم يكن لدينا الكثير من الوقت وخضنا 4 حصص تدريبية فقط، وأتمنى أن نلعب بأفضل طريقة أمام ريال مدريد".

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وتابع "الحرارة مرتفعة في ميامي عن واشنطن، لكننا استعددنا للمباراة بأفضل طريقة، وحاولنا التأقلم مع الطقس".

وبسؤاله عن الفرق البرازيلية أجاب "شاهدت بالميراس وفلامنجو وبوتافوجو وهي فرق رائععة بالطبع وتلعب بشراسة حتى مع اختلاف الطقس، ونشاهد التنافس الكبير بين فرق من مختلف دول العالم".

وشدد "نحن هنا وكلنا ثقة بأنفسنا ونريد اللعب في كأس العالم بشكل جيد".

وأضاف إنزاجي "سأبقى مساندا لإنتر، إدارة النادي ولاعبوه كانوا يدعمونني وتوقيت مغادرتي كان ملائما لكي استبدل رحلتي".

وواصل "طموحي وطموح النادي محاولة النمو وأن نجعل الهلال أحد أفضل الأندية في كأس العالم، وهذه المهمة ستكون صعبة لأننا سنواجه غدا ريال مدريد".

وأردف "الهلال ناد يملك تاريخا كبيرا وهذا أمر غني عن التعريف، كانت هناك قفزات وتراجعات وأريد أن يقدر عمل الفريق من قبل الجمهور ونعود لطريق الانتصارات، لكل انطلاقة صعوباتها، وهناك 3 إصابات قبل لقاء الغد بينهم ميتروفيتش الذي لن يشارك".

واختتم إنزاجي تصريحاته "هناك لاعبون فاقوا توقعاتي في الهلال، ويوجد تناغم بين الأجانب والمحليين".

ويقع الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: ريال مدريد، وباتشوكا، وريد بول سالزبورج.

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