انتهت كأس العالم للأندية - مونتيري (1)-(1) إنتر.. نهاية المباراة

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 04:01

كتب : FilGoal

احتفال هدف سيرجيو راموس - مونتيري ضد إنتر

يواجه مونتيري المكسيكي فريق إنتر ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية.

وكان ريفر بليت قد تغلب على أوراو ريدز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات نفس المجموعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق69 لاوتارو مارتينيز يسجل لكن إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق64 القائم يمنع تقدم مونتيري مجددا

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 جوووول لاوتارو مارتينيز

ق25 جوووووول راموس يفتتح التسجيل لمونتيري

انطلاق المباراة

كأس العالم للأندية إنتر مونتيري
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