مباشر كأس العالم للأندية - مونتيري (1)-(1) إنتر.. جووووول لاوتارو
الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 04:01
كتب : FilGoal
يواجه مونتيري المكسيكي فريق إنتر ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية.
وكان ريفر بليت قد تغلب على أوراو ريدز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات نفس المجموعة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق42 جوووول لاوتارو مارتينيز
ق25 جوووووول راموس يفتتح التسجيل لمونتيري
انطلاق المباراة
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